مخبوزات الطاسة لرمضان بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق روعة ومميز

مخبوزات الطاسة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الفطائر الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخبوزات الطاسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مخبوزات الطاسة

تتكون مخبوزات الطاسة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ثوم بودر.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

كوب من البقدونس المفروم ناعم.

زبدة مذابة لدهن الخبز.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخبوزات الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية والزعتر، ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف كوب من الدقيق ونقلبهم جيدا. ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد. بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ. ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلى 5 كرات متساوية في الحجم. ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة. بعد ذلك نضع فوق كل فطيرة مقدار من الجبنة الموزاريلا المبشورة ورشة من الثوم البودر، ثم نغلق العجينة ونكورها. ثم نغمسها في البقدونس المفروم ناعم ونفردها بالشوبك. ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن، ثم نضع فيها الفطيرة وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا. بعد ذلك نرفع الفطيرة من المقلاة وندهن وجه الفطيرة بالزبدة المذابة. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نقدم مخبوزات الطاسة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

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المقادير

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.

ملعقة كبيرة من الشبت المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

طريقة التحضير