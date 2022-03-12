نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات إقتصادية أصنعي بنفسك كفتة البرغل بطعمها الرائع وأحلى من الحاتي في المقال التالي
تعد كفتة البرغل من أنواع الكفتة المميزة بطعمها اللذيذ، وتعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين من الكبار والصغار، وذلك لما تحتوى عليه من قيمة غذائية عالية فهى من الأكلات السهلة والسريعة فى تناولها، وتقدم فى المطاعم الكبرى بكافة أشكالها من المشوي والمقلي وغيرها، كما أن احتوائها على برغل يزيد من قيمتها الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة كفتة البرغل بالتفصيل.
مكونات كفتة البرغل
تحتوى كفتة البرغل على مكونات إقتصادية جداً ومن السهل عملها فى المنزل فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ٣/٤ كوب من البرغل.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة من البصل مبشورة.
- ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
- ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم مبشورة.
- ملح وفلفل.
خليط التشكيل
- ملعقة كبيرة من الصلصة أو الكاتشب.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كفتة البرغل مثلها مثل باقى أنواع الكفتة الأخرى ولا تختلف الا فى تغيير بعض مكوناتها فقط وهى كما يلي:
- نقوم بتنقية البرغل جيداً ثم نضعه فى إناء عميق ونغسله جيداً ونصفيه كويس من الماء.
- ثم نضيف عليه البصلة المبشورة وحبة الطماطم المبشورة ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيف عليهم شوية من الفلفل الأسود ونضيف البابريكا وبهارات اللحم أو الكفتة ونقلبهم مع بعض كويس.
- نتركهم جانباً لمدة ٣٠ دقيقة حتى يتشرب البرغل كل السوائل الموجودة فى الطماطم والبصل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة الى الخليط السابق ونضيف عليها ملعقة البيكنج بودر ونصف ملعقة من الملح ثم نعجنهم مع بعض كويس حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ويمكن وضعها فى الكبة.
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقتين الزيت وملعقة الصلصة أو الكاتشب ونخلطهم مع بعض كويس.
- نبدأ فى تشكيلها الاصابع بتغميس اصابع اليد ونشكل الكفتة على الاسياخ أو الاعواد الخشبية.
- ثم نرصها فى صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة مع التقليب من الناحيتين فى نصف الوقت.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة مع سلطة الطحينة والعيش البلدي وبالف هنا وشفا.
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