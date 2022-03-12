بمكونات إقتصادية أصنعي بنفسك كفتة البرغل بطعمها الرائع وأحلى من الحاتي

تعد كفتة البرغل من أنواع الكفتة المميزة بطعمها اللذيذ، وتعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين من الكبار والصغار، وذلك لما تحتوى عليه من قيمة غذائية عالية فهى من الأكلات السهلة والسريعة فى تناولها، وتقدم فى المطاعم الكبرى بكافة أشكالها من المشوي والمقلي وغيرها، كما أن احتوائها على برغل يزيد من قيمتها الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة كفتة البرغل بالتفصيل.

مكونات كفتة البرغل

تحتوى كفتة البرغل على مكونات إقتصادية جداً ومن السهل عملها فى المنزل فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

٣/٤ كوب من البرغل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبة من البصل مبشورة.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم مبشورة.

ملح وفلفل.

خليط التشكيل

ملعقة كبيرة من الصلصة أو الكاتشب.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كفتة البرغل مثلها مثل باقى أنواع الكفتة الأخرى ولا تختلف الا فى تغيير بعض مكوناتها فقط وهى كما يلي: