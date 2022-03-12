بكوب حليب اصنعي كب كيك الشاي الاقتصادي بقوام هش ومعايير مضبوطة

يعتبر كب كيك الشاي الاقتصادي ، من الحلويات اللذيذة التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف عن الحلويات الأخرى، وهو من أجمل أنواع الحلويات التي يقبل على تناوله الكبار والصغار ويرغبون في شرائه من الخارج، كما يمتلك قوام هش ورائع يجعل الكثير من السيدات يرغبون في صنعه بالمنزل، كما يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه وشكله رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كب كيك الشاي الاقتصادي بقوام هش وخفيف أحلى من محلات الحلواني.

مكونات كب كيك الشاي الاقتصادي

يتكون من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

ثلاث ملاعق من حليب البودرة.

5 حبات من البيض.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوب من النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزيت.

ثلاث أكياس من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كب كيك الشاي الاقتصادي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والبيض، والزيت، والفانيليا، والخل ونخفقهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب، والزبادي ونخفق مرة أخرى حتى نحصل على قوام ثقيل وهش. نقوم بتفريغ الخليط على خليط المكونات الجافة ونقلب في اتجاه واحد حتى نحصل على القوام المناسب. نحضر قوالب الكب كيك ونضعها في الصينية، ثم نصب الخليط داخل القوالب ونتركها جانباً. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع صينية الكب كيك داخل الفرن ونتركها حتى يتضاعف حجمها وتصبح ذهبية اللون. نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقدمه بألف صحة وهنا على قلوبكم.

سر نجاح كب كيك الشاي الاقتصادي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات لذيذة بالمنزل وهى كما يلي:-