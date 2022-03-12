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تعتبر الدونات بالشوكولاتة من الحلويات الهشة، وهى عبارة عن عجينة من الدقيق والزبادي أو اللبن واللبن البودرة والبيض وغيرها من المكونات ويتم تخميرها وفردها وتشكيلها بشكل دوائر صغيرة الحجم و ومفيدة من الداخل بواسطة أداة أصغر حجماً من الدائرة وبذلك تأخذ شكلها المميز، كما انها من الحلويات المفضلة لدى الجميع وهى سهلة وسريعة التحضير وهى عادةً ما تقدم مقلية فى الزيت ويرش عليها السكر البودرة أو تغلف بأنواع الصوصات المتنوعة من الشوكولاتة وغيرها ولكن سنقدمها لكم اليوم فى الفرن، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الدونات بالشوكولاتة بالتفصيل. مقادير الدونات بالشوكولاتة تحتوى الدونات بالشوكولاتة على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢٣/٤ كوب من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

علبة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

حبة من البيض.

١/٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. للتزيين شوكولاتة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة سهلة وبسيطة وكذلك صحية فهى تصنع فى الفرن بدون قلي وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً ونضيف عليه البيكنج بودر والخميرة واللبن البودرة والكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس بواسطة المضرب السيلك اليدوي. ونحضر وعاء آخر ونخفق به البيضة والسكر جيداً ثم نضيف عليها الزبادى والزيت والماء بالتدريج ونقلبهم كويس. ثم نقوم بإضافتهم على خليط الدقيق السابق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متامسكة وطرية. نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة. بعد ما اختمرت نقوم بفردها على سطح املس مرشوش بالدقيق ونشكلها على شكل دونات ونتركها تختمر لمدة ٢٠ دقيقة مرة أخرى. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد شوية. ثم نقوم بتسييح الشوكولاتة على حمام ماء ساخن ونغطيها بها بعد خروجها من الفرن وبعد أن تبرد. نرش عليها حبيبات الشوكولاتة وتوضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة فى الفرن بمكونات بسيطة وغير مكلفة - ثقفني

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