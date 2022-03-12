نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون لا يخطر على بالك لتبييض الجسم كلة مثل القطن من استخدام واحد بوضعه على ليفة الاستحمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج البشرة إلى الكثير من العناية للحفاظ على نضارتها رونقها وجمالها لذلك تبحث السيدات عن وصفات طبيعية للتبييض والتقشير للتخلص من الجلد الميت للحصول على بشرة بيضاء وناعمة لأن بعض مستحضرات التجميل لها آثار جانبية وتعمل على تبييض البشرة أثناء الاستخدام وعند التوقف عن استخدامها تصبح البشرة سمراء مثل الأول ومعا سوف نعرف حل جبار للحصول على بياض جذاب من استخدام واحد. تقشير الجسم يحتاج الجسم إلى التقشير من وقت لآخر للتخلص من الخلايا الميتة والحصول على جسم لامع وناعم زيت الزيتون بعض من زيت الزيتون.

عصير ليمونه.

السكر البنى. طريقة التحضير: حيث أنه في البداية لا بد أن يتم مزج جميع المكونات وفرك الجسم بها لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

يجب التأكد من فرك الكوعين والركبتين وأسفل القدم جيدا وغسل الجسم بالماء الدافئ. العسل الأبيض والقهوة بعض العسل الأبيض.

القليل من القهوة. طريقة التحضير: يجب وضع كمية كافية لفرك الجسم كله.

تمزج المكونات حتى تحصلي على عجينة لزجة وطرية.

يفرك جميع الجسم بهذه الخلطة للتخلص من أي شوائب أو جلد تآلف.

يشطف الجسم بالماء الدافئ ويجفف جيدا. تبييض الجسم كلة

يمكن الحصول على البياض المطلوب بعد التقشير بإتباع الخطوات التالية: حيث أنه أول خطوة هو أنه بعد الانتهاء من التقشير للتخلص من الجلد الميت والتألق يجب وضع منظف بشرة على كامل الجسم.

يترك منظف البشرة على الجلد لمدة ربع ساعة ثم تفرك البشرة بفوطة جافة أو ليفة الحمام جافة أو مبللة ويفضل جافة.

كما أنه في النهاية سوف تساعد هذه الخطوة من التخلص من أي شوائب على الجلد وبشرتك سوف تصبح بيضاء تماما. أما طريقة التحضير فهي: اخلطي السكر والخميرة وعصير الليمون جيدًا.

أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا إلى الخليط حتى تحصلي على عجينة لزجة.

ضعي المعجون على الجسم المبلل ودلكي المناطق المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الدافئ وجففيه وكرري كل يوم لمدة أسبوع للحصول على جسم أبيض. أما طريقة التطبيق فهي: تخلط هذه المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

نضع المزيج على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة.

اغسل جسمك بالماء البارد وجفف. وصفة العسل والليمون لتفتيح اليدين والقدمين يساعد العسل على تبييض البشرة كما يساعد الليمون لأنه غني بفيتامين “ج” وذلك عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة ولهذا الغرض ينصح بتناول ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من مسحوق الحليب، ويقلب جيدا ثم يوضع الخليط على الوجه واليدين لمدة 15 دقيقة ثم يغسل اليدين والقدمين بالماء لا بارد ولا حار.

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