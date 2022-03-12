أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن وأسرار نجاجه بدون ما تفك

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طريقة عمل الكفتة المشوية تبحث الكثير من ربات البيوت دائمًا عن أفضل طريقة لتحميص اللحوم، خاصة اللحوم المشوية، لأنها وجبة خفيفة وسهلة، ومذاقها لذيذ، ويحبها أفراد الأسرة الكبار والصغار، لذا تفضل الكثير من النساء عمل هذه الوصفة لأنها نوع مميز في النشاط، كما أنها تُعد حشوة فريدة للسندويشات ، خاصة في أماكن مثل النوادي أو البحار، الكفتة المشوية من ألذ المشاوي التي يحبها الجميع، إذا لم يكن لديك شواية فلا مانع من شواء الكفتة، تعرف على طريقة خبز الكفتة في الفرن وسر منفذها الذي طعمه ورائحته مثل الشوي. مقادير طريقة عمل الكفتة المشوية 750 جرام من اللحم الأحمر النقي المفروم ناعماً.

250 جرام من دهن اللحم المفروم.

حبة بصل كبيرة مفرومة ناعماً.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح أو أقل.

3 ملاعق كبيرة طحينة نيئة.

1/4 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من سبع بهارات.

2 ملاعق كبيرة ماء ساخن.

1/2 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة.

1/2 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

1/2 ملعقة كبيرة كمون.

1/2 ملعقة كبيرة بابريكا.

1/2 ملعقة طعام بودرة بصل.

ثمرة ليمون.

1/2 ملعقة كبيرة خل أبيض. طريقة عمل الكفتة المشوية أحضرنا وعاء عميق مناسب وضعنا فيه اللحم المفروم والدهن ونقلبه جيدًا.

نضع البصل المفروم في مصفاة صغيرة تحتها طبق ونضغط على البصل حتى يتساقط الماء.

نضع لب البصل فوق خليط اللحم ، متبوعًا بصودا الخبز والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات.

نحرك الخليط جيدًا حتى نتمكن من تشكيله على عيدان تناول الطعام الخشبية.

نبلل أيدينا بماء البصل ونبدأ في أخذ قطعة من اللحم وتشكيلها على عصا وهكذا حتى ننتهي من الكمية الصالحة للاستخدام.

نحضر صينية مناسبة ونضع فيها أعواد الكيفو ونضعها في فرن محمى على 220 درجة مئوية حتى تنضج.

بعد أن تأكدنا من أن الكفتة كانت مسطحة، أخذنا ورق القصدير وصنعنا طبقًا من ورق القصدير ووضعنا فيه ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

أشعل قطعة من الفحم فوق النار، ثم ضعيها في ورقة من ورق القصدير ، وضعيها في صينية كرات اللحم ، وغطي الصينية لمدة خمس دقائق حتى تنعم كرات اللحم بنكهة الشواء.

نبدأ في تحضير سلطة الطحينة بوضع كمية معتدلة من الطحينة على طبق مع إضافة الخل وعصير الليمون ورشة ملح وفلفل ومسحوق البصل ومسحوق الثوم ومسحوق الفلفل الحار والكزبرة المجففة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية في الفرن وأسرار نجاجه بدون ما تفك - ثقفني

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