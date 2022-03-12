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عمر شويل - جدة وصفة معجزة لصبغ الشعر الأبيض في دقائق وعدم ظهوره مرة أخري لشعر جذاب، النساء بوجه عام يعانون من ظهور الشعر الأبيض في مرحلة عمرية مبكرة، مما يشكل مصدر إزعاج ولذلك تلجأ لاستخدام الصبغة لوقف ظهور الشعر الأبيض، وعلي الرغم من نتائجها السريعة إلا أن أضرارها كثيرة وتتسبب في تلف بصيلات الشعر علي المدي الطويل، ولهذا يقبلون على استخدام الحناء الطبيعية المعروفة منذ القدم والتي يلجأ إليها الكثير وذلك لأنها تعمل على تغيير لون الشعر مما يجعله يبدو جميلًا وجذابًا، كما أن الحناء تحتوي على عناصر طبيعية تساعد على نمو الشعر في أسرع وقت، تساعد الحناء أيضًا على التخلص من القشرة، كما تعالج تهيج فروة الرأس. وصفة سريعة المفعول لصبغ الشعر الأبيض والقضاء عليه بدون رجعه

تعد وصفة الحناء وزيت جوز الهند من أفضل الوصفات لعلاج الشعر الأبيض والتخلص منه نهائياً. ولهذا سوف أقدم لكم وصفة معجزة لصبغ الشعر وعدم ظهور الخصل البيضاء. وصفة الحناء وزيت جوز الهند لصبغ الشعر الأبيض ويمكن تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية وهي: يتم إحضار مسحوق الحناء بالكمية التي تكفي لصبغة الشعر كله ولتكن نصف كوب،

بالإضافة إلى 2 ملعقة من مسحوق الأملا، وكمية من زيت جوز الهند، وبعض من الماء الدافئ (ربع كوب).

يتم خلط كل المكونات السابقة مع بعضها لكي نحصل على خليط حناء متجانس.

يوضع الخليط على الشعر بعد تقسيمه إلى خصل لكي يصل إلى الشعر كله.

يترك الشعر بالخليط لمدة تتراوح من 20: 30 دقيقة قبل تنظيفه.

بعد مضي المدة ينظف الشعر عن طريق الغسل عدة مرات للتأكد من نظافة الشعر تمامًا وذلك لأن الحناء تلتصق بالشعر وتنظف بصعوبة.

بعد تنظيف الشعر سوف نلاحظ أن الشعر الأبيض قد تغير إلى اللون المكتسب من الحناء. وصفة الحناء والقرنفل لنمو الشعر تعمل وصفة الحناء والقرنفل علي زيادة نمو الشعر وتكثيفه وذلك من خلال القيام بعمل الآتي: يتم وضع كمية مناسبة من الحناء وعليها بعض من أعواد القرنفل الطبيعي بالإضافة إلى كمية من بذور الكتان (كوب صغير) وأخيرًا يوضع السماق في وعاء.

بعد خلط المكونات السابقة جيدًا يتم إضافة علبة زبادي وملعقة كبيرة من مسحوق أعشاب الوسمة.

يدهن الشعر بخليط الحناء وتظل عليه لمدة 30 دقيقة.

بعد مضي المدة يغسل الشعر ويشطف جيدًا للتخلص من أثر الخليط تمامًا. وصفة الحناء وزيت الزيتون لنعومة الشعر لكي تحصلي على وصفة الحناء وزيت الزيتون التي تعمل على تنعيم الشعر يجب أن تقومي بعمل الآتي: يتم خلط كمية من الحناء على حسب حجم الشعر مع بياض 2 بيضة، وملعقة زيت زيتون وكمية قليلة من الماء.

تقلب الحناء مع المكونات السابقة جيدًا لكي تتداخل مع بعضها.

يتم دهن الشعر بخليط الحناء ويظل على الشعر لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد يغسل الشعر بالشامبو مع مراعاة استخدام مرطب للشعر. وصفة الشاي الأسود لصبغ الشعر الأبيض من المعروف أن الشاي الأسود يساعد علي تغميق لون الشعر وإخفاء الشيب بطريقة طبيعية كما يمنح الشعر نعومة ولمعان. مكونات وصفة صبغ الشعر وكيفية التحضير 5 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح. ويمكن عمل الوصفة من خلال وضع الشاي والملح والماء في إناء علي النار حتي الغليان. ثم يترك حتي يهدأ ويوزع الخليط علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع التركيز علي أماكن الشيب. تترك الوصفة لمدة لا تقل عن ساعة ثم يغسل الشعر بالبلسم والماء البارد. ويتم الاستمرار علي الوصفة وسوف تلاحظي النتيجة في خلال شهر واختفاء الشعر الأبيض تماماً.

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