نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي
تنظيف البط من الزفارة من الخطوات الهامة قبل أن تقدم ربة المنزل على الطهي للبط، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح بعض الحلول المثلى للتخلص التام من زفارة البط وكذلك تعد طرق ممتازة لتنظيف كل أنواع الدجاج والدواجن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تنظيف البطة، وكذلك نوضح أهم الخطوات المتبعة لتنظيف البط.
تنظيف البط من الزفارة
إليك طرق وخطوات بسيطة من الممكن من خلالها أن يتم عمل تنظيف كامل للبط من أي تواجد للريش أو الزفارة باتباع الخطوات القادمة، من الممكن لك أن تقومي بالتنظيف الجيد للريش وهذا ما يكون باتباع ربة المنزل للخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال ملح الطعام ومن الممكن إحضار نصف كوب فقط من مكون الملح.
- بعد الغسل الجيد للبطة المراد تنظيفها يتم تدليكها جيدا بالملح.
- الملح سيساعد في السيطرة والإمساك بالريش القصير والتخلص تماما منه مع التطهير للجلد تماما من أي ميكروبات كما أن الملح يزيل أي روائح سيئة بالبطة.
- استعمال الملح يزيل أي تراكم من المواد الغير مرغوبة وإزالة أي لزوجة على الجلد وبالتالي تكون البطة صالحة للطهي.
طريقة الردة لتنظيف البط من الريش والزفارة
من الممكن أن تكون الاستعانة بمكون الردة والتي من الممكن أن تزيل لريش تماما من سطح جلد البطة، ومن خلال الخطوات القادمة من الممكن التخلص وبشكل نهائي من زفارة أي نوع دواجن وتكون بعدها صالحة للطهي.
- الخطوة الأولى تكون من خلال غسل البط بشكل جيد تحت الماء الجاري وتصفيتها من الماء.
- ضعي الردة على البطة، وقومي بالفرك الجيد حيث أن تلك الحركة تساعد في التخلص التام من أي تواجد للريش كما تساعد في إزالة أي رائح سيئة بالبطة.
- ثم يتم نقع البطة في الوعاء الملائم مع المكونات الآتية من الماء الفاتر، والملح والقليل من قشور الليمون وعصيره مع ربع كوب من مكون الخل وملعقة صغيرة من السكر هذا بالإضافة إلي عدد ملعقتان من الملح.
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