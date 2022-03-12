ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس مش هتشرب زيت نهائي وهتبقي مقرمشة ولذيذة

البطاطس المقلية المقرمشة تعتبر من أفضل أنواع الطعام التي يفضلها الجميع بل يعشقونها سواء كبار أو صغار، ولكنها على الرغم من طعمها المميز إلا أنها تكون فيها سعرات حرارية عالية جيدا بسبب أنها تتشرب كمية زيت كبيرة، ومعظم الناس لا تتناسب مع نظامهم الغذائي تناول البطاطس المقلية، نحن جئنا إليكم بطريقة سحرية وجميلة لقلي كمية كبيرة من البطاطس بمعلقة زيت واحدة، نعم بمعلقة زيت واحدة ، كل ما تود معرفته عن هذه الوصفة الخطيرة يجب عليكم قراءة باقي الفقرات حتى الوصول إلى أخر كلمة لتعي ماذا أقصد من قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت.

مكونات البطاطس المقلية بدون زيت

مكونات البطاطس المقلية سهلة وبسيطة، ولكن الكمية التي سوف نذكرها ممكن تغيرها على حسب عدد أفراد الأسرة وتتلخص هذه المكونات في:

نصف كيلو من البطاطس المخصصة للقلي ليس للطهي.

ملعقة من زيت الزيتون.

لتر من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون زيت

يجب قبل البدء في تنفيذ الخطوات أن يتم غسل البطاطس جيدا، وتنظيفها من أتربة وبعد ذلك قم باتباع الخطوات الآتية:

يتم تقطيع البطاطس على شكل أصابع حجمها متوسط.

نضع اصابع البطاطس لمدة دقيقة واحدة في الماء المغلي.

يتم وضع البطاطس في مصفاة لكي يتم التخلص الماء الزائد منها.

يتم وضعها في صينية في مصدر هواء لكي يتم تنشيفها جيدا، لمدة ربع ساعة.

يتم وضعها في صينية في مصدر هواء لكي يتم تنشيفها جيدا، لمدة ربع ساعة. يتم وضع ملعقة زيت الزيتون على البطاطس وجميع التوابل التي ذكرناها مسبقا.

يتم رص البطاطس واحدة بجانب واحدة في صينية ويتم وضعها في الفرن.

يجب أن تكون خامة الصينية من النوع التي لا يتم التصاق الطعام فيها.

يجب ترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

يجب عدم إخراج الصينية إلا بعد التأكد من تمام التسوية وتغيير لونها إلى اللون الذهبي.

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