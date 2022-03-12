خلطتي السحرية ضعيها علي الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت الذي يتم تحضيره من خلال القلي من أهم ما يجب أن نحضره بطريقة صحية حيث يعد الباذنجان ن بين أكثر أنواع الخضار التي من الممكن أن تتشرب كميات كبيرة من الزيت حيث أن نسيجها يعد من المواد الماصة بشكل كبير للدهون، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي ستكون مساعدة لربة المنزل على أن تقوم بالتحضير لوصفة متميزة من الباذنجان المقلي السهل في تحضيره كما سنوضح أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن اتباعه من خطوات للتسوية الصحيحة والصحية للباذنجان المعد بطريقة القلي.

مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت

وصفة من الباذنجان المقلي شهية وسريعة وفي نفس الوقت صحية من الممكن أن تقومي بالإبداع فقي إعداده عن طرق إضافة مكونات مميزة تضفي النكهة الأفضل على الباذنجان ليكون خالي بشكل تام من أي نوع من أنواع الزيوت حيث أن الطريقة التي نحن بصدد عرضها لا تتطلب أي نوع من الزيوت وهذا ما يجعلها من بين أفضل الوجبات الصحية والتي من المكن الاعتماد عليها للحصول على الباذنجان المقلي بطريقة صحية.

شرائح من الباذنجان.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

توابل مشكلة.

زعتر جاف.

ملح وفلفل.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من الخل.

رشة من البابريكا.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت

يمكنك القيام باتباع الخطوات القادمة للحصول على وصفة الباذنجان: