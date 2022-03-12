نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري كريم طبيعي بمكونين فقط يشد و يبيض ويفتح البشرة 10 درجات اكثر ويجعلها مثل الكوريات في خمس دقايق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خليط الارز والنشا أو مايعرف الكريم الكوري من أحسن الطرق التي تستطيع التغلب علي الاسمرار والتجاعيد كما يعمل على تفتيح البشرة مثل بشرة الكورين بيضاء وصافية ، كما أن يشتهر النشا بدخوله في خلطات البشرة والتي يدخل في مكوناتها الفازلين والكركم والحليب مما يساعد البشرة على التخلص من البقع الداكنه والخطوط الرفيعه وتبييض البشرة سريعا ، وبطريقة مضمونه كما أنها من الخلطات الطبيعية والتي تعد أمنه جدا على البشرة ولا تسبب اي اضرار للجلد يستحق التجربة

يعتبر النشا من اقوي مبيضات البشرة المستخدمه حديثا في الماسكات الطبيعية والذي يعد اهم عنصر ترطيب يعمل على ترطيب البشرة والجلد الذي يحتاجه الجلد لمحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة كما انه على مدار استخدامه واضافة مسحوق الارز اليه يجعل من امر التفتيح سهلا وسريعا كما يعطي نضارة للبشرة لا مثيل لها واليكم طريقة تحضير كريم النشا والارز

في بعض الأحيان نحتاج إلى عمل روتين للبشرة وهو تبخيرها حتى تفتح المسام ، ثم نقوم بالتقشير بطريقة قناع التقشير لإزالة الجلد الميت والقهوة والسكر الممزوج بقليل من الماء حتى يصبح خليطًا خشنًا ، ثم نقوم بتدليك البشرة بها جيداً ثم نشطفها بالماء ثم نضع قناع الأرز والنشا الذي يعطي البشرة البياض المطلوب والنضارة

مكونات كريم النشا والأرز الكوري لشد وتبييض البشرة فوري

ملعقتان من نشا الذرة

2 ملعقة من الارز المطحون

ماء الورد أو ماء سلق الارز

طريقة أستعمال كريم النشا والارز الكوري:

نقوم بسلق الارز حتى يلين ثم نصفيه، ثم نقوم بخلط كلا من النشا والارز وماء الورد ونقلبهم سويا حتى يكون قوام يشبه الكريم نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة والايدي ثم نقوم بترك الخليط على البشرة مدة نصف ساعة ، حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ ، ثم نقوم بغلق مسام البشرة برش قليل من ماء الورد على البشرة. ونكرر هذا الماسك 3 مرات اسبوعيا ثم نستخدم مرطب للبشرة لترطبيها ويبفضل مرطب طبيعي احفظي باقي الخليط في معلب زجاجي نظيف وجاف مدة لا تتعدي 3 ايام كما ينصح بااستخدام هذا الماسك العرائس المقبلة على الزواج لانه يعطي تفتيح فوري وشد البشرة وصافية مشرقة .

مميزات كريم الارز الكوري مع النشا:

دائما مانستخدم النشا في خلطات البشرة للتفتيح وشد التجاعيد فالمرأه تحب دائما ان تظهر بمظهر اصغر سنا واكثر جمالا لذا تبحث دائما على شئ يجملها ويعطيها نتائج سريعة أما هنا يعد الارز من المواد التي تعطي تفتيح فوري للبشرة لما يحتويه من نشا الارز المعروف عنه بتفتيح لون البشرة من أو استعمال وهذه بعض

مميزات كريم الارز والنشا الكوري

اهم فوائد ومميزات النشا وكريم الارز الكوري