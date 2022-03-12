نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمن البلدي من اللبن الحليب.. طريقة جداتنا التراثية الناجحة في المقال التالي
طريقة عمل السمن البلدي من اللبن، تعتبر السمن الفلاحي من أهم منتجات الحليب التي يتم استخدمها في طهي الطعام وتعطي طعم للذيذا للأكل، وتدخل في عمل كثير من المخبوزات، وتلجا كثير من السيدات إلى شراء السمن البلدي من المحلات، لاعتقادها أنها لا تستطيع عملها في المنزل، أو أن إعدادها في البيت يكون مكلفا لها وأنها لن تكون بنفس طعم وجودة الزبدة الفلاحي الريفي أو التي تباع في المحلات، ولكن سوف نعرض لكم في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة وباستخدام كيلو من الحليب ومكونات بسيطة كيفية صناعة السمن البلدي في المنزل.
طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية.. لراغبي التخسيس وحرق الدهون وللرياضيين
مكونات عمل السمن البلدي في المنزل
تفشل كثير من ربات المنزل في عمل السمنة في المنزل ولكن إليكم مكونات وصفة سهلة ومضمونة لصناعة السمنة في المنزل وبأقل التكاليف موضحا في النقاط التالية:
- كيلو من اللبن يكون كامل الدسم.
- ملعقة ملح تكون صغيرة.
طريقة تحضير الوصفة
وبعدما تعرفنا إلى مكونات وصفة تحضير السمن الفلاحي، والتي تعتبر بسيطة جدا وغير مكلفة وموجودة في كل المنازل إليكم الأن طريقة التحضير والتي تعتبر بسيطة وسهلة وبأقل وقت وجهد.
- نحضر وعاء زجاجي ونضع به كيلو اللبن ثم نغلق هذا الوعاء جيدا ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- ثم نلاحظ في اليوم الأخر في وعاء الحليب وجود قطع جبنيه تكونت أعلى الوعاء.
- نجمع هذه القطع ونقوم بوضعها في ماء بارد، ثم نقوم بتشكيل قطع الزبدة كيفما نريد ونضيف عليها ملعقة الملح ثم نضربها في الخلاط.
- وبعد ذلك احتفظي بقطع الزبدة وقومي بوضعها في الثلاجة حتي تتماسك قليلا.
- نحضر وعاء عميق من الألومنيوم ونضعه على النار ونضيف به كرات الزبدة التي تكونت معنا ونتركه على نار هادئة حتى تغلي.
- نقوم بالتقليب بين الحين والأخر حتى لا تحترق، نلاحظ تكون ريم على أعلى السمن.
- نستمر في التقليب كل ٥ أو ١٠ دقائق حتي يختفي كل الريم ويصبح لون السمن غامقا نضيف بعد ذلك رشة من الملح ونرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد نحفظها بعد ذلك في برطمانا وتستخدم عند الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمن البلدي من اللبن الحليب.. طريقة جداتنا التراثية الناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.