طريقة عمل السمن البلدي من اللبن الحليب.. طريقة جداتنا التراثية الناجحة

طريقة عمل السمن البلدي من اللبن، تعتبر السمن الفلاحي من أهم منتجات الحليب التي يتم استخدمها في طهي الطعام وتعطي طعم للذيذا للأكل، وتدخل في عمل كثير من المخبوزات، وتلجا كثير من السيدات إلى شراء السمن البلدي من المحلات، لاعتقادها أنها لا تستطيع عملها في المنزل، أو أن إعدادها في البيت يكون مكلفا لها وأنها لن تكون بنفس طعم وجودة الزبدة الفلاحي الريفي أو التي تباع في المحلات، ولكن سوف نعرض لكم في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة وباستخدام كيلو من الحليب ومكونات بسيطة كيفية صناعة السمن البلدي في المنزل.

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مكونات عمل السمن البلدي في المنزل

تفشل كثير من ربات المنزل في عمل السمنة في المنزل ولكن إليكم مكونات وصفة سهلة ومضمونة لصناعة السمنة في المنزل وبأقل التكاليف موضحا في النقاط التالية:

كيلو من اللبن يكون كامل الدسم.

ملعقة ملح تكون صغيرة.

طريقة تحضير الوصفة

وبعدما تعرفنا إلى مكونات وصفة تحضير السمن الفلاحي، والتي تعتبر بسيطة جدا وغير مكلفة وموجودة في كل المنازل إليكم الأن طريقة التحضير والتي تعتبر بسيطة وسهلة وبأقل وقت وجهد.