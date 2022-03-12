الوصفة الكاملة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي.. شهي ورقيق وطعمة حكاية

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الوصفة الكاملة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي، الكثير من الأشخاص يعشق الفطير الفلاحي أو ما يسمي بالفطير المشلتت ،والذي يعتبر مزاقة جميل جدا ويحبه الكبار والصغار، ولكن لا يستطيع الكثير من السيدات عمل الفطير المشلتت بنفس طعم وجودة المحلات أو الأماكن الريفية ويظلون يبحثون عبر مواقع الأنترنت عن طريقة عمل الفطير المشلتت بنفس طعم محلات المخابز، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي بنفس الطعم في المنزل وبطريقة سهلة.
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مكونات وصفة الفطير المشلتت
وسوف نعرض لكم مكونات تحضير الفطير الفلاحي في المنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل المنازل، وإليكم مكونات الوصفة كالتالي.
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السمنة الفلاحي أو الزبدة.
- كوبان من الماء.
- ربع ملعقة من الملح.
- ربع ملعقة من السكر.
- كوب من الجبن الشيدر.
طريقة تحضير الفطير الفلاحي
وبعدما تعرفنا على أهم المكونات التي تحتاجيها لعمل الفطير المشلتت في المنزل، إليكم طريقة تحضير الوصفة بأقل جهد ووقت وبنفس طعم المخابز.
- حيث أن أول خطوة هي أن نحضر إناء ونضع به كيلو الدقيق وكوب الزبدة، ثم نضيف ربع ملعقة الملح، وربع ملعقة السكر، والجبنة الشيدر والتي تعتبر سر الخلطة وتعطي طعم للذيذا للفطير.
- والخطوة التالية هي أن نبدأ في وضع الماء، ونقوم بالعجن حتى يختلط العجين جيدا ثم نترك العجينة لترتاح قليلا
- كما أنه نغطيها ونتركها لتخمر لمدة ساعة.
- ثم نحضر صواني وتدهن بالسمن أو الزيت، ثم نقطع العجين إلى كور نقوم فرد كور العجين بالنشابة ثم نضع قطع العجين في الصواني.
- نشغل الفرن على درجة حرارة ٢٣٠ ونتركه حتى يسخن، ثم نضع صواني الفطير.
- نتركه لمدة ربع ساعة ثم نخرجه عندما يصبح لونه ذهبي ونتركه حتي يبرد قليلا وبألف هنا…
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