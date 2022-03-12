الوصفة الكاملة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي.. شهي ورقيق وطعمة حكاية

الوصفة الكاملة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي، الكثير من الأشخاص يعشق الفطير الفلاحي أو ما يسمي بالفطير المشلتت ،والذي يعتبر مزاقة جميل جدا ويحبه الكبار والصغار، ولكن لا يستطيع الكثير من السيدات عمل الفطير المشلتت بنفس طعم وجودة المحلات أو الأماكن الريفية ويظلون يبحثون عبر مواقع الأنترنت عن طريقة عمل الفطير المشلتت بنفس طعم محلات المخابز، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي بنفس الطعم في المنزل وبطريقة سهلة.

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مكونات وصفة الفطير المشلتت

وسوف نعرض لكم مكونات تحضير الفطير الفلاحي في المنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل المنازل، وإليكم مكونات الوصفة كالتالي.

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السمنة الفلاحي أو الزبدة.

كوبان من الماء.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

كوب من الجبن الشيدر.

طريقة تحضير الفطير الفلاحي

وبعدما تعرفنا على أهم المكونات التي تحتاجيها لعمل الفطير المشلتت في المنزل، إليكم طريقة تحضير الوصفة بأقل جهد ووقت وبنفس طعم المخابز.