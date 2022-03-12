لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

حلوى المهلبية بالشعرية تعتبر من أهم نوعيات الحلويات الشرقية التي من الممكن أن تتم خطوات عملها بكل سهولة من خلال استعمال المكونات التي تساعد في عمل المهلبية بالشعرية وتعتبر تلك الطريقة لعمل المهلبية باستعمال الشعرية من بين أهم الطرق التي من الممكن أن تتبع للحصول على أفضل نتيجة للمهلبية والتي تكون بقوام ناعم كريمي، وغنية بالفيتامينات والمواد المغذية للأطفال، كما أن تحضيرها من الخطوات السهلة التي من اليسير على أي ربة بيت أن تقوم بها ومن خلال ما يلي توضيح لأهم المعلومات عن مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

مكونات إعداد حلوي المهلبية بالشعرية

تعتبر من الوصفات البسيطة السهلة والتي من الممكن الاعتماد عليها كنوع من أنواع الحلوى المتميزة، والتي من الممكن أن تتم خطوات عملها من مطبخك بأبسط الإمكانات وأقل مكونات لعمل وجبة مميزة من الحلوى البسيطة سريعة التحضير متوفرة المكونات ومن أهم مقادير المهلبية ما يلي في النقاط القادمة، أفضل المكونات لعمل الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:

كوب من الشعرية.

كوبان من الحليب.

ربع كوب من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الزيت.

مكسرات مجروشة.

كمية مناسبة من الزبيب وجوز الهند للتزيين.

طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية

هناك خطوات بسيطة من الممكن من خلالها عمل أفضل أنواع حلوى المهلبية بالشعرية، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي: