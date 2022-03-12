وصفة القهوة والقرنفل لعلاج شيب الشعر واستعادة لونه الطبيعي في وقت سريع، التخلص من الشعر الأبيض هو بمثابة حلم يراود الجميع سواء الفتيات أو الرجال على حد السواء، حيث تعد مشكلة الشيب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الجميع سواء كان السبب تقدم السن، أو عامل وراثي وما إلى ذلك، وتعد استخدام مستحضرات العناية بالشعر أمر غير مستحب لدى الكثير نتيجة ارتفاع الثمن بالإضافة إلى أنها تعمل على جفاف الشعر بفعل ما تحتوي عليه من مواد كيميائية، إلا أنه يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي واستبدالها بمكونات طبيعية مثل القهوة والقرنفل.

وصفة القهوة والقرنفل لعلاج مشكلة شيب الشعر والقضاء عليه بشكل سريع

تساعد كل من القهوة والقرنفل في التخلص من الشعر الأبيض التي يعاني من ظهوره الكثير من الأشخاص بفعل تقدم العمر، أو العوامل الوراثية.

حيث تتمتع كلاهما بخصائص علاجية مفيدة تعمل على صبغ الشعر الأبيض بشكل طبيعي

بعيداً عن الصبغات الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي على طبيعة الشعر وتعمل على تجفيفه.

كما تساعد تلك الوصفة على علاج مشكلة تساقط الشعر، وتعمل على منع تساقطه، نظراً لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

كوب كبير الحجم من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه كل من القرنفل والقهوة معاً ونقوم بمزجهم معاً،

ثم نقوم بإضافة كوب الماء ويوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، حتى الغليان وتمام الامتزاج.

نترك الخليط لمدة يومين كاملين.

عقب ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً، ثم نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر جيدا ً والتأكد من تغلغل الخليط والوصول إلى جذور الشعر،

ثم نترك الخليط لمدة ساعة كاملة لتخلص من شيب الشعر .

. نقوم بتمشيط الشعر قليلاً، ثم نقوم بلف الشعر على شكل كعكة.