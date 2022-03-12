كيراتين البطاطس والنشا لفرد الشعر المجعد مهما كانت خشونته لشعر حرير، يعد الكيراتين هو جزء رئيسي من تركيب الشعر حيث يساعد في الحفاظ نعومة ولمعان الشعر، وهو ما ترغب في الحصول عليه غالبية الفتيات التي تعاني من مشكلة تموج الشعر، لذا يرغبن في الحصول على طريقة طبيعية تساعد على فرد الشعر، بعيداً عن مستحضرات التجميل الباهظة والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية الضارة، كما أنها تزيد من سوء حالة الشعر علي المدي البعيد ولذلك فإن الخيار الأفضل هو استخدام مكونات طبيعية نظراً لأنها آمنة علي الشعر وأكثر فاعلية في منحك شعر ناعم مثل ملكات الجمال.

كيراتين البطاطس والنشا لفرد الشعر وعلاج مشاكله بمكونات فعالة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لفرد الشعر بطريقة طبيعية،

وأفضل تلك الوصفات هي استخدام كيراتين النشا والبطاطس لفرد الشعر،

حيث يحتوي كلاهما على بعض العناصر التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر.

مكونات الوصفة

كوب كبير الحجم من الماء.

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

خمسة ملاعق كبار الحجم من النشا.

ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

طريقة التحضير