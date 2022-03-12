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كيراتين البطاطس والنشا لفرد الشعر المجعد مهما كانت خشونته لشعر حرير، يعد الكيراتين هو جزء رئيسي من تركيب الشعر حيث يساعد في الحفاظ نعومة ولمعان الشعر، وهو ما ترغب في الحصول عليه غالبية الفتيات التي تعاني من مشكلة تموج الشعر، لذا يرغبن في الحصول على طريقة طبيعية تساعد على فرد الشعر، بعيداً عن مستحضرات التجميل الباهظة والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية الضارة، كما أنها تزيد من سوء حالة الشعر علي المدي البعيد ولذلك فإن الخيار الأفضل هو استخدام مكونات طبيعية نظراً لأنها آمنة علي الشعر وأكثر فاعلية في منحك شعر ناعم مثل ملكات الجمال.
كيراتين البطاطس والنشا لفرد الشعر وعلاج مشاكله بمكونات فعالة
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لفرد الشعر بطريقة طبيعية،
وأفضل تلك الوصفات هي استخدام كيراتين النشا والبطاطس لفرد الشعر،
حيث يحتوي كلاهما على بعض العناصر التي تساعد على فرد وتنعيم الشعر.
مكونات الوصفة
- كوب كبير الحجم من الماء.
- ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.
- خمسة ملاعق كبار الحجم من النشا.
- ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل ثمرة البطاطس وتقشيرها، ثم نقوم بسلقها وهرسها جيداً.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به كوب الماء، ونضعه على نار متوسطة الحرارة حتى الغليان
- ثم نقوم بإغلاق النار ونتركه الماء يبرد بشكل تام.
- ثم نقوم بإضافة النشا إلى الماء مع التقليب حتى تذوب تماماً في الماء.
- بعد ذلك بإضافة البطاطس المهروسة إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى تمتزج.
- نقوم بتمشيط الشعر جيداً، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر مع التمشيط، حتى يصبح الشعر مغلفاً تماماً بالخليط، مع التأكد من وصول الماسك إلى جذور الشعر.
- نترك ماسك فرد الشعر المجعد لمدة عشرة دقائق كاملة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، والتأكد من تخلص الشعر من آثار الماسك تماماً.
- ثم نقوم بوضع كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند على الشعر، ونقوم بلف الشعر على هيئة كعكة ونضع فوقه غطاء بلاستيك، ثم نترك الشعر لمدة ليلة كاملة بهذا الوضع.
- نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم جيداً في اليوم التالي.
- نقوم بتجفيف الشعر جيداً ومن ثم نمشطه وسوف يصبح لديكي شعر مفرود طبيعي.
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