مش هتبطل تشربة.. اقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى والاملاح والتهاب المثانة فى يومين والنتيجة رائعة سبحان الله

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عمر شويل - جدة مش هتبطل تشربة.. اقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى ، عادة هناك الكثير من الأشخاص الذين يفرطون بتناول الأطعمة المملحة كالمخللات وغيرها من الأطعمة التي يوجد بها نسبة عالية من الصوديوم والتي تكون سبب في حدث الكثير من المشكلات الصحية كتراكم حصوات الكلى التي تتكون بسبب تكوين المعادن والأملاح بداخلها.

ولكن يوجد مجموعة من المشروبات الطبيعية والغير صناعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى، وهذا يساعد على التخلص منها بشكل طبيعي بدلاً من الالتزام بتناول الأدوية التي تترك آثار جانبية ضارة تؤثر على الصحة.

مش هتبطل تشربة.. اقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى

تعتبر المشروبات الطبيعية الحل الأمثل لتفتيت حصوات الكلى طبيعياً دون استعمال العقاقير المليئة بالمواد الكيماوية الضارة ومنها:

مشروب الليمون

الليمون من النباتات المفيدة جداً للصحة حيث أنه يحتوي على مادة السترات التي تعمل على تفتيت الحصوات والتخلص منها بالقنوات البولية بالإضافة إلى الحد من تكوين أحجار الكالسيوم داخل الكلى.

خل التفاح

يعد من المكونات التي يتم استخدامها عند تحضير الكثير من الأطعمة فهو يحتوي على حمض السيتريك الذي يحافظ على قلوية الدم والبول ويعزز المعدة على إنتاج الأحماض التي تحد من تراكم حصوات الكلى.

كما يجب ألا يزيد تناول خل التفاح أكثر من 8 أكواب من خل التفاح المخفف بالماء كل يوم ، فمن الممكن أن يسبب خفض معدل البوتاسيوم بالدم مما يسبب الإصابة بهشاشة العظام.

عصير الرمان

الرمان من الفاكهة الممتازة الغنية بالعناصر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المتنوعة كفيتامين ب، وسي، وج بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الكلى وتخلص من تراكم حصوات الكلى من خلال خفض مستوى حموضة البول.

عصير الليمون والعسل

يعتبر من أفضل أنواع العصائر الصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد للصحة بالإضافة إلى العسل الطبيعي الذي يقي الجسم من الفيروسات والجراثيم فقومي بمزج عصير الليمون بالماء والعسل وقلبيهم جيداً ويفضل أن يتم تناول 6 كوب من المشروب كل يوم حتى يتم تسكين الألم والتخلص من حصوات الكلى.

عصير الكرفس

عصير الكرفس من المشروبات التي تزيد من عدد مرات التبول بطريقة منتظمة وبالتالي سوف يتم إخراج حصوات الكلى من الجسم بدون ألم، بالإضافة إلى أنه يكون ملئ بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة.