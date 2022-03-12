مكونات طبيعية بسيطة للتخلص من شيب الشعر بدون حناء في أسرع وقت وجعله انسيابي كالحرير

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التخلص من شيب الشعر بدون حناء، يعد شيب الشعر إحدى المشاكل المزعجة للسيدات اللواتي يكون اهتمامهم بمظهرهم الجذاب واللافت بشكل دائم، كما أن ظهور الشيب يعد أشعر العلامات التي تدل على تقدم العمر، وتلجأ معظم السيدات لاستخدام الصبغات للقضاء على الشيب، ولكن تحتوي تلك الصبغات على مواد كيميائية تؤثر على الشعر مع مرور الوقت، لذلك يجب اللجوء للوصفات الطبيعية التي تحقق نفس النتائج للصبغة الجاهزة، ولهذا نستعرض لكم من خلال هذا التقرير طريقة تحضير وصفات التخلص من الشيب بمكونات صحية وآمنة وكذلك متاحة في كل البيوت.
التخلص من شيب الشعر بدون حناء
يبدأ ظهور شيب الشعر وتحول لونه للون الرمادي، عندما تتوقف الخلايا المنتجة للون عن إنتاج الصبغة أو تراكم بيروكسيد الهيدروجين الطبيعي في الشعر وذلك يؤدي لتبييض اللون، وفي العادي يظهر الشيب المبكر عند الأشخاص البيض في منتصف الثلاثينات، وعند الآسيوين في أواخر الثلاثينيات أما الأمريكين الأفارقة في منتصف الأربعينيات من العمر.
العلاجات المنزلية للقضاء على الشيب
- زيت جوز الهند: الذي يمكن تدليك الشعر به وفروة الرأس كل يومين قبل النوم، ويتم غسله في الصباح الباكر كالمعتاد.
- الزنجبيل: الذي يمكن تناول ملعقة صغيرة منه مبشور وطازج ممزوج بملعقة كبيرة من العسل على الريق يومياً.
- بذور السمسم الأسود: يتم تناول ملعقة كبيرة منه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لإبطاء عملية الشيب.
- دبس السكر الأسود: وقد يعتقد البعض أن السكر الأسود المصنوع من عصير قصب السكر قد يعكس عملية الشيب لذلك يمكن تناول ملعقة كبيرة منه يومياً.
- عصير عشبة القمح: يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة القمح إلى العصائر يومياً، أو يمكن شرب كوب أو كوبين من عصير عشبة القمح.
- البصل: نخلط حبة من البصل في الخلاط ثم نصفيها حتى يتبقى عصير البصل، ونقوم بفرك فروة الرأس به مرتين كل أسبوع، ونتركه على الشعر لمدة 30 دقيقة ونقوم بغسله بالشامبو كالمعتاد.
- أوراق الكاري: نخلط نصف كوب من أوراق الكاري على نصف كوب من الزبادي ونصنع منهم عجينة، ونقوم بتوزيعها على فروة الرأس والشعر ونتركها لمدة نصف ساعة ونقوم بغسله ونكرر تلك العملية مرتين إلى ثلاثة أسبوعياً.
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