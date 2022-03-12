طريقة عمل البسبوسه الهشة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة زي المحلات

طريقة عمل البسبوسه الهشة من أسهل طرق عمل الحلويات، لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، والبسبوسة من أكثر الحلويات المرغوب بها، فهي طبق الحلوى الأساسي في جميع المناسبات والأعياد، فهي الحلوى التي يعشقها الكبير قبل الصغير، لذا سوف نوضح لكم طريقتها بخطوات سهلة وبسيطة إلى جانب ذكر أسرار نجاحها ونصائح تُساعد في الحصول على بسبوبة ذات مذاق شهي.

طريقة عمل البسبوسه الهشة

عمل البسبوسة سهل جدًا، على الرغم من أنه لا يتفق اثنان في طريقة عملها، فهي من الحلويات التي يضيف فيها السيدات كثيرًا من لمستهم الخاصة، وهى لها عدة أنواع، فهناك البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالشوكولاتة، والبسبوسة العادية، وكذلك بسبوسة بجوز الهند وغيرها الكثير ما تم عمله مؤخرًا.

كيس من البسبوسة الجاهزة أو ما يعادل 400 جرام.

1 كوب كبير من الحليب السائل.

علبة زبادي.

نصف معلقة من البيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة من السمنة.

2 كوب كبير من الشربات.

طريقة عمل الشربات الثقيل

كوب كبير من السكر ونصف كوب من الماء،نضعهم في إناء، ثم نضع الخليط على النار مع عدم التقليب.

عندما يغلى الخليط نضع عصارة ليمون، نترك الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم نطفئ على النار ونتركه يهدأ لمدة خمس دقائق.

طريقة تحضير وعمل البسبوسة

نحضر إناء كبير نفرغ فيه محتويات كيس البسبوسة الجاهزة، ونضع عليه ثلاث ملاعق من السمنة( يفضل ألا تكون السمنة في حالة صلبة أو سائله) متوسط.

نخلط المكونات مع بعض لمدة خمس دقائق، ثم نضيف علبة الزبادي، ونخلط المكونات، ثم نضيف اللبن، والبيكنج بودر ونقلب المكونات مع بعض لمدة خمس دقائق فقط.

نحضر صينية ثم نقوم بدهنها بالزيت أو السمنة، ومن ثم نضيف عليها الخليط.

نقوم بوضع القليل من الماء على أيدي، ونساوي سطح البسبوسة حتى تتوزع في كل مكان، ثم نقوم برفع وإنزال الصينية برفق مرة أو أثنين على سطح مستوي حتى تتساوى جيدًا.

نقوم بتشغيل الفرن ونتركه يسخن قبل أن نضع صينية البسبوسة، وعندما يسخن نقوم بوضع البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

نخرج صينية البسبوسة من الفرن ثم نضع عليها الشربات، ونزينها كيفما نشاء، ببعض المكسرات أو جوز الهند.

سر نجاح عمل البسبوسة

لعمل بسبوسة ناجحة عليك باتباع الآتي: