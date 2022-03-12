طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية.. لراغبي التخسيس وحرق الدهون وللرياضيين

طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية، يكون الشوفان من الحبوب ذات السعرات القليلة جدا فهي تساعد على أنقاص الوزن كثيرا وينصح بها الكثير من الأطباء والرياضين في الجيم لذلك يمكن أن نحضر كيكة الشوفان لأصحاب الحمية الغذائية بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل كيكة الشوفان

تحضر الكيكة من دقيق الشوفان وهي ذات سعرات حرارية قليلة وتتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوب سكر أبيض.

باكينج بودر.

فانيليا.

كوب دقيق .

كوب شوفان.

قرفة

كوب ونصف ماء ساخن.

نصف كوب زبدة.

٢ بيضة.

ذرة ملح.

طريقة تحضير كيكة الشوفان

يتم تحضير كيكة الشوفان وفقا للمكونات السابقة وسوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية. نحضر وعاء ونضع به الشوفان مع الماء الساخن ونقوم بتقليبهم جيدا ونتركهم جانبا. نحضر وعاء أخر نضع به الزبدة مع السكر الأبيض مع البيض والفانيليا ونقلبهم جيدا. نحضر وعاء نضع به الدقيق مع بكينج بودر مع القرفة مع الملح ونقلب الخليط جيدا. نقوم بوضع الشوفان المنقوع على خليط الزبدة بالسكر مع خليط الدقيق مع بكينج بودر ونقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا حتى تمام التجانس. نحضر الصينية ونقوم بدهنها بالسمن ونضع خليط الكيك بها ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. ندخل الصينية في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة ثم نخرجها ونقوم بتزينها.

الشوفان للتخسيس

حيث أنه يساعد الشوفان على أنقاص الوزن كثيرا وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف تساعد على امتلاء المعدة، كما أنه يعمل على تنظيم حركة المعدة، يقوم بتنظيم السكر في الجسم، يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، يقوم بتنظيم صحة الهضم