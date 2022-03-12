فكرة بمليون جنية لفرم اللحمة في المنزل بدون كبة او مفرمة فى دقائق بحاجة من مطبخك متخطرش على بالك

فكرة بمليون جنية لفرم اللحمة في المنزل ، اللحم المفروم من أهم أنواع اللحم الذي يحتاج لها سيدات المنازل في تحضير أنواع عدة من الأطعمة اللذيذة والشهية، مثل عمل الحواوشي والمكرونة باللحم المفروم والكفتة المشوية وغيرها من الأكلات والأطباق المميزة جداً، واليوم حرصنا أن نقدم إليك أسهل الطرق المنزلية الذي يمكن أن تستخدميها عند فرم اللحم في البيت، فمن الآن لا تكونين بحاجة إلى استخدام الكبة أو الذهاب إلى الجزار لفرم اللحم، فقط عليك بمتابعة السطور القادمة.

فكرة بمليون جنية لفرم اللحمة في المنزل

هناك عدة طرق يمكن لكل سيدة من الآن أن تتبعها لكي تقوم بفرم اللحم بدون كبة أو مفرمة ومنها الآتي:

فرم اللحم بالسكين الحاد:

تعد واحدة من الطرق الذي تمكن السيدات من فرم اللحم في البيت بدون أن تكون بحاجة إلى استخدام المفرومة وتتم كما يلي:

قومي بوضع اللحم في الفريزر حتى تتجمد قليلاً.

بعدها تخرج من الفريزر وتترك قليلاً حتى أن تصبح طرية بعض الشيء.

ابدئي في تقطيع اللحم بزاوية 45 درجة ولكن احرصي على عدم فصلها عن بعضها واجعلي سمك شريحة اللحم بوصة تقريباً.

يتم قلب اللحم على الوجه الآخر ويتم تكرار هذه الخطوة وتقطع عكس الاتجاه.

ثم يتم قلب اللحم مرة ثانية وتقطيعها بزاوية 90 درجة، ومن ثم يتم تجميع اللحم بكومة وعن طريق السكين الحاد أ, السطور يتم تقطيع اللحم قطع صغيرة جداً وكأنها مفرومة بشكل سريع عدة مرات.

ويتم تكرار هذه الخطوة حتى تجعلين اللحم مفروم ناعم.

فرم اللحم بالمبشرة

تستطيع كل ربة منزل بأن تقوم بفرم اللحم بطريقة بسيطة جداً عن طريق استعمال المبشرة والتي تتم بهذه الطريقة: