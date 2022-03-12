اصنعي غريبة النشا الهشة بطعم رائع وشكل جميل

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غريبة النشا الهشة ، من الحلويات الناعمة اللذيذة لها مذاق خاص ورائع تعتبر من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد وفي العديد من المناسبات، تعتبر مكونات الغريبة الأساسية هي الدقيق والسكر والمادة الدهنية، لكن يتم تحضيرها بالعديد من الإضافة التي تعطي لها مذاق ناعم ورائع ومن أهم هذه الإضافة هي النشا الذي يعطي لها قوام هش وناعم جداً، وتعتبر الغريبة من أبسط أنواع الحلويات التي يمكننا تحضيرها بالمنزل فهي تتميز بطريقة تحضير وطريقة تشكيل بسيطة وسهلة جداً، كما أنها من الحلويات التي يمكننا تزينها بطرق عديدة سواء باستخدام السكر البودر أو باستخدام أنواع مختلفة من المكسرات مثل الفستق أو اللوز حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل غريبة النشا الهشة بأبسط الطرق وبأبسط المكونات داخل المنزل.
مكونات عمل غريبة النشا الهشة بالمنزل
تتكون الغريبة من مكونات بسيطة ومتوفرة دائماً بالمنزل هي كما يلي:ـ
- كوب وربع من الدقيق.
- 2 كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب من السكر البودر الناعم.
- 3 حبات بيض( نستخدم البياض فقط).
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كوب وربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
للتزيين
- شوكولاتة مذابة.
- فستق ناعم.
طريقة التحضير
يتم تحضير غريبة النشا الهشة بخطوات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع الزبدة والسكر الناعم ثم نقوم بالخفق جيداً على سرعة متوسطة حتي يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإضافة بياض البيض تدريجياً ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونخفق المكونات بمضرب التقليب أو بالملعقة ثم نستمر في التقليب حتي تتشكل لدينا عجينة لينة وطرية.
- نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة قبل التشكيل داخل الثلاجة.
طريقة التشكيل
- نقوم بتبطين صينية فرن بورق الزبدة، ثم نبدأ بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة في الحجم.
- ثم نضعها في صينية الفرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 10 دقائق فقط.
- نخرجها من الفرن ثم نتركها حتي تبرد تماماً، ثم نقوم بغمز قطع الغريبة في الشوكولاتة المذابة ثم توضع في الفستق الناعم.
- ثم ترص قطع الغريبة في طبق التقديم وتقدم بألف هنا والشفا.
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