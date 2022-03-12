بملعقة خل إزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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إزالة الشعر بالخل من الطرق السهلة والبسيطة والغير مؤثرة بالسلب على الجلد تستعمل في إزالة تامة لبصيلات شعر البشرة، وهي طريقة آمنة على الجلد يستعمل فيها الخل بكمية قليلة للمساعدة في انتزاع شعر البشرة من أي منطقة بالجسم واستعماله بتلك الكمية لمجودة في الوصفة ليس فيه أي أضرار على البشرة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث عن أهم المقادير التي من الممكن أن تستعمل للحصول على الخليط المنقي للبشرة من أي تواجد للشعر، وفيما يلي توضيح لأهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على خليط الخل المزيل للشعر.
مكونات خلطة إزالة الشعر بالخل
إزالة الشعر بالخل من الممكن أن تتم من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، ومن أهم تلك الخطوات أن يتم المزج بشكل متجانس ما بين كل المقادير ومن خلال استعمال مكونات الوصفة الآتية يكون بين يديك تركيبة متعددة الأغراض من الممكن الاعتماد عليها في تجديد الخلايا للبشرة، والتحسين من مستوى نضارة الجلد والتخلص من أي تجاعيد قد تعتري البشرة، ومن أهم تأثيرات الخليط هي الإزالة التامة للشعر، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نوضح أهم المكونات لخليط الخل، من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تركيبة الخليط المزيل للشعر بالخل ما يلي:
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من بودرة الترمس.
طريقة إزالة الشعر بالخل
من أسهل خطوات التحضير ما يلي ذكره بالنقاط القادمة:
- قومي بعمل إسالة للفازلين.
- ضعي النشا مع الخل وقومي بالتقليب للمكونات الثلاثة.
- أضيفي الزيت والليمون وماء الورد مع التقليب الجيد.
- ثم ضعي المكونات بالكامل في عبوة محكمة الغلق.
- ثم يتم استعمال طبقة خفيفة من الخليط على البشرة.
اتركي الخليط يجف على الجلد حوالي عشر دقائق.
- كما أنه بعد جفاف الخليط تماما يتم فرك الجلد باستعمال أصابع اليد وبلطف والتخلص تماما من أي تواجد للشعر وتعد الوصفة من أقوى وأسرع وصفات الإزالة للشعر.
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