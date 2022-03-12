طريقة عمل الكحك الناعم باحترافية في المنزل مثل الجاهز تجهيزاً للعيد

طريقة عمل الكحك الناعم باحترافية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك ترغب الكثير من السيدات في معرفة الطريقة الصحيحة لعمل كحك العيد، حيث أن من عادات وتقاليد المجتمع العربي أن يتم عمل الكعك والبسكويت وتقديمهم إلى الزائرين من الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن المتوقع أن تكون الأسعار باهظة خلال هذا العام لذلك بعض النساء ترغبن في عمله داخل المنزل، والبعض الآخر يرغبن ضمان نظافة الطعام المقدم إلى أسرتها لذلك تقوم بعمله بنفسها، حيث يتم عمل الكعك بجميع أشكاله والبعض يفضل حشوه بالمكسرات المتنوعة أو بالعجوة.

طريقة عمل الكحك الناعم

يتم عمل الكحك بطريقة بسيطة داخل المنزل، وذلك إذا تم اتباع الخطوات السليمة والالتزام بالمقادير المحددة، وقد تتمثل هذه المقادير في التالية:

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من ريحة الكعك، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من ريحة الموز، ويمكن شراؤهما من العطار.

معلقة خميرة فورية صغيرة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة سكر أبيض صغيرة

اثنان ونص من السمن البلدي.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب سكر بودر.

طريقة تجهيز عجينة كَحك العيد