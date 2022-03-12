طريقة عمل الكحك الناعم باحترافية في المنزل مثل الجاهز تجهيزاً للعيد

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طريقة عمل الكحك الناعم باحترافية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك ترغب الكثير من السيدات في معرفة الطريقة الصحيحة لعمل كحك العيد، حيث أن من عادات وتقاليد المجتمع العربي أن يتم عمل الكعك والبسكويت وتقديمهم إلى الزائرين من الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن المتوقع أن تكون الأسعار باهظة خلال هذا العام لذلك بعض النساء ترغبن في عمله داخل المنزل، والبعض الآخر يرغبن ضمان نظافة الطعام المقدم إلى أسرتها لذلك تقوم بعمله بنفسها، حيث يتم عمل الكعك بجميع أشكاله والبعض يفضل حشوه بالمكسرات المتنوعة أو بالعجوة.
طريقة عمل الكحك الناعم
يتم عمل الكحك بطريقة بسيطة داخل المنزل، وذلك إذا تم اتباع الخطوات السليمة والالتزام بالمقادير المحددة، وقد تتمثل هذه المقادير في التالية:
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- معلقة صغيرة من ريحة الكعك، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من ريحة الموز، ويمكن شراؤهما من العطار.
- معلقة خميرة فورية صغيرة.
- عدد ٢ معلقة كبيرة من السمسم.
- معلقة سكر أبيض صغيرة
- اثنان ونص من السمن البلدي.
- كوب ماء دافئ.
- نصف كوب سكر بودر.
طريقة تجهيز عجينة كَحك العيد
- يجب أولاً إحضار أناء كبير الحجم ونضع بداخله الدقيق والسمسم والبكينج بودر، وخلطهم بشكل جيد.
- نضيف رشه صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من رائحة الكعك والموز، ويتم خلط جميع المواد المذكرة جيدا داخل الإناء.
- نضع الخليط الذي تم عمله داخل العجانة، ثم يتم إضافة٢كوب من السمن البلدي ونخلطهم جيدا.
- قومي بإحضار إناء صغير الحجم، ويتم وضع نصف كوب السمن مع السكر البودر، ويتم تقليبهم جيدا، ثم يتم إضافة الخليط إلى خليط الدقيق داخل العجانة، ثم نخلطهم حتى يتجانسوا تماما.
- ثم نقوم بعمل اختبار للتأكد من سلامة الخميرة، حيث يتم وضع معلقة صغيرة من الخميرة داخل كوب ماء دافئ، ونضيف معلقة سكر أبيض صغيرة ونقلبهم جيدا، ثم ننتظر دقائق، إذا نجحت الخميرة يتم إضافتها إلى العجين الذي تم عمله.
- يتم عجن الكعك جيدا حتى يتجانس ويصبح قوامه متماسك، ثم يُترك حتى يخمر، ويجب أن يتم تغطيته بقطعة من القماش وتركه داخل غرفة ذات درجة حرارة مناسبة.
ثم يتم تشكيل العجين وحشوه حسب الرغبة، ويتم وضعه في الفرن بدرجة حرارة متوسطة.
- عند النضج يخرج الكحك ويزين وقت التقديم.
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