أسرع طريقة لتقوير الكوسة للمحشي.. يمكنك تجهيز أربع أضعاف الكمية المعتادة في نفس الوقت

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أسرع طريقة لتقوير الكوسة للمحشي، الكثير من الأشخاص الذين يعشقون محشي الكوسة يرغبون في إيجاد وسيلة سهلة تساعدهم على تقوير الكوسة بدون استخدام مقوار، وذلك لأن أغلب الأشخاص لا يتمكنون من استخدامه وينتج عن ذلك إتلاف جزء كبير من الكوسة وخروج الحشوة الموجودة بداخله، لذا وجدنا أنه لابد من إيجاد حل لهذا الأمر، ويمكنك الوصول إلى ذلك الحل من خلال متابعتك لهذا المقال.
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طريقة لتقوير الكوسة
أصبح الشغل الشاغل للعديد من المواقع البحث عن طريقة من أجل تقوير الكوسة بشكل سريع، ودون اللجوء لاستخدام المقوار، وهذا من خلال القيام بالآتي:-
- حيث أنه في البداية علينا القيام بتقوير الكوسة عن طريق استخدام السكين الخاص بالسفرة.
- والخطوة التالية هي أن يتم ذلك من خلال إدخال السكينة داخل الكوسة ومن ثم سحبها للخارج وإخراج محتويات الكوسة.
- يراعى عند استخدام السكين عدم الوصول إلى الجزء الأخير من الكوسة وذلك منعا لعدم إتلاف الكوسة وعدم صلاحها للحصول.
- كما أنه لابد من القيام بتنظيف الكوسة أولا من الخارج، وإزالة الأجزاء الزائدة فيها.
طريقة عمل الحشوة الخاصة بالكوسة
البعض ين ع في استخدام حشو الكوسة فمنهم من يقوم بحشوها باللحم المفروم، ومنهم من يقوم بحشوها بالأرز، وهذا هو الذي سنوضح تفاصيله في النقاط التالية:-
- إحضار مقدار من الأرز.
- إحضار مقدار من عصير الطماطم.
- ملح.
- كمون
- بهارات.
- كزبرة خضراء.
- بقدونس.
- كرفس.
- شبت.
- يتم خلط وتسليك هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، والقيام بحشو الكوسة ووضعها في حلة بشكل رأسي، مع مراعاة رص الكوسة بالتساوي.
- كما أن الكثير من الأشخاص من المعروف أنه يتبع طرق أخرى أثناء عملية التقوير، وربما هذا ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة ولكن الطريقة التي ذكرتها سابقا هي الاسهل.
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