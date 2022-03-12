طريقة إعداد البطاطس المقرمشة بالتوابل الخاصة بأشهر مطاعم الوجبات السريعة

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طريقة إعداد البطاطس المقرمشة، العديد من الأشخاص يعانون بشكل كبير وأصبح مبالغ فيه من اقبالهم واقبال أفراد أسرتهم على البطاطس المقلية التي يتم اعدادها في ماك، حيث أصبح الأمر يمثل عبء مادي كبير، ولكن لم يجددوا حل لهذا الامر سوى البحث عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة بنفس طريقة ماك، لهذا اليوم قررنا أن يكون حديثنا عن طريقة الاعداد المتعلقة بصنع هذه البطاطس في المنزل.
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طريقة تحضير البطاطس المقرمشة
بداية يجب أن تكوني على دراية تامة بالاختلاف الموجود بين البطاطس المخصصة للقلي والبطاطس الأخرى، وإذا لم تعلمي الفارق فعليك أن تسأل الشخص الذي تشتري منه البطاطس، وبعد ذلك عليك إحضار المكونات اللازمة لإعداد البطاطس، والتي تتلخص في:
- إحضار عدد من ثمار البطاطس.
- ملح.
- كمون.
- بهارات.
- نشا.
- زيت للقلي.
طريقة الإعداد
- أولا عليك القيام بتقشير البطاطس ومن ثم تقطيعها على هيئة شرائح طولية.
- يتم غسل البطاطس جيدا، وإضافة إليها كافة الخلطة المحضرة مسبقا من النشا وباقي التوابل الأخرى.
- بعد ذلك نضع البطاطس في طبق اخر بعد أن قمنا بخلطها جيدا داخل المكونات السابقة.
- نضع الزيت داخل المقلاة ولابد أن يكون كمية وفيرة من الزيت، وننتظر حتى يغلي.
- نضع البطاطس في الزيت لمدة ثلاث دقائق فقط.
- والخطوة القادمة هي أن يتم إخراج البطاطس ووضعها في الفريزر مدة قصيرة.
- ولا بد أن يتم إعادة البطاطس مرة أخرى إلى الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي المقرمش الجميل.
- ولأنه بهذا الشكل تكون البطاطس جاهزة للتقديم ويتاح فيما بعد وضع الكاتشب والمايونيز بجانبها.
- كما أنه أخيرا يجب أن نحذر من الإفراط من تناول البطاطس لأنه من الممكن أن تضر بجسم الإنسان، وتكون سبب واضح في التعرض للسمنة المفرطة، وزيادة نسبة الكوليسترول.
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