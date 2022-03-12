طريقة إعداد البطاطس المقرمشة بالتوابل الخاصة بأشهر مطاعم الوجبات السريعة

طريقة إعداد البطاطس المقرمشة، العديد من الأشخاص يعانون بشكل كبير وأصبح مبالغ فيه من اقبالهم واقبال أفراد أسرتهم على البطاطس المقلية التي يتم اعدادها في ماك، حيث أصبح الأمر يمثل عبء مادي كبير، ولكن لم يجددوا حل لهذا الامر سوى البحث عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة بنفس طريقة ماك، لهذا اليوم قررنا أن يكون حديثنا عن طريقة الاعداد المتعلقة بصنع هذه البطاطس في المنزل.

طريقة إعداد البيتزا في المنزل.. وصفة العجينة والحشو وطريقة التسوية

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

بداية يجب أن تكوني على دراية تامة بالاختلاف الموجود بين البطاطس المخصصة للقلي والبطاطس الأخرى، وإذا لم تعلمي الفارق فعليك أن تسأل الشخص الذي تشتري منه البطاطس، وبعد ذلك عليك إحضار المكونات اللازمة لإعداد البطاطس، والتي تتلخص في:

إحضار عدد من ثمار البطاطس.

ملح.

كمون.

بهارات.

نشا.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد