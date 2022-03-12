وداعا لقلي البطاطس في الزيت لتضاعفي فائدتها الغذائية قومي بعملها بهذه الطريقة

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وداعا لقلي البطاطس في الزيت وإليك خذه الطريقة التي تضاعف القيمة الغذائية للبطاطس، كما تعد هذه الطريقة من أسرع الطرق التي تناسب الأم ذات المهام اليومية الكثيرة، أو الأم التي تعمل خارج المنزل، وأيضا تصلح كعشاء سريع أيضا، وفضلا علي ذلك المذاق الرائع والفائدة الغذائية الكبيرة لهذه الوجبة كما سنعرضها لكم بالتفصيل. وداعا لقلي البطاطس واستمتعي بعملها بهذه الطريقة المكونات كيلو أو اربع حبات من البطاطس.

بصلة واحدة.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين أو حزمة من البقدونس الأخضر المفروم.

كوب ونصف من الحليب.

ملعقتين من الزيت.

مكعب من الزبد.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من الريحان المجفف أو النعناع المحفف. طريقة التحضير تقطع البطاطس لأصابع رفيعة، وتوضع في إناء جانبا. تقطع البصلة شرائح رفيعة. وضع وعاء الطبخ على النار به ملعقتين من الزيت مع مكعب من الزبد. في إناء الطبخ بعد أن يتم إذابة الزبدة مع الزيت وتسخينهم، نقوم بوضع حلقات البصل وتقلب جيدا مع القليل من الملح حتى يتغير لون البصل قليلا. نضيف الثوم المفروم إلى البصل ويقلب جيدا، ثم نضيف البطاطس المقطعة. بعد إضافة البطاطس نضيف البقدونس الأخضر المقطع. نضيف الفلفل الأسود والكركم والبابريكا والريحان أو النعناع المجفف. تقلب للمكونات كلها معا وستلاحظين الرائحة الشهية، بعد التقليب أضيفي كوب ونصف من الحليب، ونترك البطاطس لتنضج. بعد التأكد من نضج البطاطس يمكن تناولها شهيه هكذا، أو نقوم بإضافة البيض عن طريق خفق البيض مع القليل من الملح والفلفل، ثم إضافته إلى البطاطس. يغطي إناء الطبخ بعد إضافة البيض لمدة من ثلاث إلي أربع دقائق، حتى ينضج البيض ويزين بالقليل من البقدونس الأخضر. فوائد البطاطس تعد البطاطس من الأطعمة الغنية بالمغذيات الضرورية والمهمة لصحة العظام، مثل الحديد والكالسيوم والفسفور.

تحتوي البطاطس علي حمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تعمل علي خفض مستويات الجذور الحرة في الجسم والتي تساهم في تقليل وتجنب الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

تعمل على تقليل الوزن عند تناولها بدون قلي أو مع دهون.

ضبط مستويات ضغط الدم والحماية من الإمساك، كما تعمل أيضا على خفض فترة الإصابة بنزلات البرد. عمر شويل - جدة وداعا لقلي البطاطس في الزيت لتضاعفي فائدتها الغذائية قومي بعملها بهذه الطريقة - ثقفني

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