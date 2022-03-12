نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة بسيطة جدا وطعم أروع في المقال التالي

عمل بلح الشام في المنزل ليس سهلا لجميع الأمهات وربات البيوت حيث يشعرن بالقلق حيال عمله في المنزل وضمان نجاحه وتقديمه لأفراد الأسرة لذلك يحاولن البحث على مواقع الإنترنت عن كل الطرق لعمل بلح الشام في المنزل وسر نجاحه والحصول على ألذ بلح الشام دون الحاجة بشرائها من الخارج وذلك بكل تفاصيله وأسرار نجاحه فتابعونا. المكونات كوب واحد من الدقيق

ثلاث بيضات ذو حجم متوسط

ربع كوب زيت

كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

ملعقتان كبيرتان نشا

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة تحضير بلح الشام نقوم طريقة تحضير بلح الشام وعاء ثم نضع به النشا مع الدقيق ثم نقلبهم بشكل جيد ثم نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع الماء والزيت والسكر ورشة الملح ونضعهم على النار حتى يتم غليهم.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق معهم مع التقليب المستمر لمدة ستين ثانية بشكل جيد حتى نستطيع الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم برفع العجينة من على النار وبعد ذلك نضعها في إناء عميق ثم نتركها حتى تبرد قليلا.

ثم نقوم بخفق العجينة باستخدام المضرب الكهربائي حوالي دقيقة حتى تبرد ويخرج البخار الزائد منها وبعد ذلك نضع البيض بالتدريج بيضة بيضة.

نقوم بوضع الفانيليا مع البيض والاستمرار في عملية الخفق للحصول على عجينة بلح الشام.

ثم نضع العجينة في القمع الخاص ببلح الشام أو قمع الكريم شانتيه ونقوم بإحضار مقص ونقوم بدهنه بكمية قليلة من الزيت.

نقوم بإحضار طاسة ثم نضع زيت غزير بها، ثم نقوم بتشكيل بلح الشام باستخدام المقص المدهون بالزيت ونضعه في زيت بارد.

ثم نقوم بإشعال النار ونقوم بتركه حتى يتضاعف حجمه ويكتسب اللون الذهبي ونقوم بتقليبه من جميع الجهات حتى تمام النضج.

ثم نقوم برفعه من الزيت ونقوم بوضعه في مصفاة ومن ثم نسقيه بالشربات ثم نتركه حتى يصفى بشكل جيد.

نقوم بوضعه في أطباق التقديم. مكونات عمل الشربات كوبان سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة طريقة عمل الشربات نقوم بإحضار إناء ونضع السكر والماء به على نار متوسطة ونقوم بتقليب السكر جيدا حتى تمام الذوبان ونتركه حتى يغلي جيدا.

بعد أن يتم غليانه نقوم بوضع عصير نصف الليمونة ثم نتركه حوالي ٤٠ دقيقة حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم نرفعه من على النار ق حتى يبرد إلى حين الاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة بسيطة جدا وطعم أروع - ثقفني

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