صينية الهريسة في المنزل هتأكلي صوابعك وراها من لذة طعمها

الهريسة هي في الأصل حلوى أردنية، حيث اشتهرت في بلاد الأردن أولا، وهي من أشهى أنواع أطباق الحلويات الشهيرة واللذيذة، وتشبه في الطعم وطريقة التحضير البسبوسة، وكيكة البسبوسة، ولكنها مختلفة قليلا عنهم، وترغب الأمهات في تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وبطريقة صحيحة، لتكون مثل الوصفة الأردنية، ويوجد أنواع من الهريسة المختلفة، وتتكون من مكونات بها عناصر مفيدة للجسم، ودقيق السميد ذات الطعم الرائع، ولكن لا يفضل عدم تناولها بكثرة وبكميات كبيرة خصوصًا لمرضى السكر لما فيها من سكريات كثيرة ومركزة، وبها دهون كثيرة، ولكنها لذيذة فيجب تناولها بحذر وبكميات قليلة، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وكثرة العزومات والزيارات، تقوم السيدات بالبحث عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل، حتى تقوم بتجهيزها في العزومات وللضيوف والأهل.

مكونات تحضير الهريسة في المنزل

عدد اثنين كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ثلث الكوب من زيت الطعام.

نصف ملعقة من الزبدة البلدي.

كوب من اللبن كامل الدسم.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مكسرات التزيين.

طريقة تحضير الهريسة في المنزل