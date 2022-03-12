نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية الهريسة في المنزل هتأكلي صوابعك وراها من لذة طعمها في المقال التالي
الهريسة هي في الأصل حلوى أردنية، حيث اشتهرت في بلاد الأردن أولا، وهي من أشهى أنواع أطباق الحلويات الشهيرة واللذيذة، وتشبه في الطعم وطريقة التحضير البسبوسة، وكيكة البسبوسة، ولكنها مختلفة قليلا عنهم، وترغب الأمهات في تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وبطريقة صحيحة، لتكون مثل الوصفة الأردنية، ويوجد أنواع من الهريسة المختلفة، وتتكون من مكونات بها عناصر مفيدة للجسم، ودقيق السميد ذات الطعم الرائع، ولكن لا يفضل عدم تناولها بكثرة وبكميات كبيرة خصوصًا لمرضى السكر لما فيها من سكريات كثيرة ومركزة، وبها دهون كثيرة، ولكنها لذيذة فيجب تناولها بحذر وبكميات قليلة، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وكثرة العزومات والزيارات، تقوم السيدات بالبحث عن طريقة تحضير البسبوسة في المنزل، حتى تقوم بتجهيزها في العزومات وللضيوف والأهل.
مكونات تحضير الهريسة في المنزل
- عدد اثنين كوب من دقيق السميد.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ثلث الكوب من زيت الطعام.
- نصف ملعقة من الزبدة البلدي.
- كوب من اللبن كامل الدسم.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- مكسرات التزيين.
طريقة تحضير الهريسة في المنزل
- في وعاء كبير نقوم بوضع دقيق السميد ونقوم بنخل الدقيق أولا، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر، والسكر.
- وفي وعاء آخر نقوم بوضع على اللبن يسخن قليلاً ثم نقوم بإضافة الزيت والزبدة والتقليب الجيد، حتى تذوب السمنة في اللبن.
- يتم إضافة اللبن والزيت والزبدة على الدقيق والسكر والبيكنج بودر ونقوم بعجن المكونات معًا.
- نقوم بوضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة حتى لا تلتصق الهريسة في جدار الصينية.
- نفرد العجينة جيدًا وبشكل جيدًا وإزالة الزوائد، وبعد ذلك تترك قبل إدخالها الفرن تترك لمدة ستون دقيقة حتى تخمر، ونقوم بوضع المكسرات التي نريد تزيينها به، إما زبيب أو سوداني أو فستق أو لوز أو أي مكسرات تحب.
- بعد ذلك نقطعها إلى مثلثات أو مربعات صغيرة، ثم نقوم بتسخين الفرن لدرجة حرارة حوالي مائة وثمانون درجة مئوية، ويجب أن يكون الفرن متساوي، ونقوم بغلقه عليها وتترك حتى تنضج والمدة حوالي ربع ساعة.
- نقوم بإضافة الشربات المعد سابقًا لها، ويكون بارد وهي ساخنة حتى تتشربه بالكامل.
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