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عمر شويل - جدة وصفة سريعة لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات لشعر مثل ذيل الحصان، الشعر الطويل والكثيف يعد من أبرز علامات الجمال لدي المرأة كما أنه يمنحها ثقة في النفس، ولكن قد يتأثر الشعر بعدد من العوامل التي تتسبب في تساقطه وضعف نموه، مثل أشعة الشمس الضارة وكثرة استخدام الصبغة مما يضعف البصيلات، وتتوافر الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد في تسريع نمو الشعر وإنبات الفراغات ومنها الحلبة، وهذا لأن من المعروف عن الحلبة أنها من الحبوب المليئة بالفيتامينات، فهي تستخدم في علاج عدد من الأمراض، بالإضافة إلى قدرتها على تحسين الدورة الدموية داخل الجسم، ولعل هذا الأمر هو ما جعلها تستخدم في وصفات تطويل وتكثيف الشعر.

فوائد الحلبة لتطويل وتكثيف الشعر

تستخدم الحلبة في عمل وصفات لتحسين من صحة الشعر وذلك بسبب أنها غنية جداً بالمعادن والفيتامينات الهامة والتي لها دور كبير في زيادة قوة ولمعان الشعر.

حيث تعمل على علاج تساقط الشعر وتزيد من سرعة نموه كما أنها تساعد على زيادة كثافة الشعر وبالأخص مع استخدام الزيوت الطبيعية، وهذا ما يجعلها تزيد من كثافة الشعر.

كما أنها تزيد من نمو الشعر بسبب أنها غنية بالبروتين، مما يعمل علي تكثيف الشعر ويمنحك نمو وطول صحي بعيد عن التكلف والتعقيد والتقصف.

ولذا سوف نستعرض لكم وصفة سريعة لتطويل وتكثيف الشعر في وقت قياسي.

وصفة الحلبة وحليب جوز الهند للشعر

تستخدم هذه الوصفة من أجل تطويل الشعر وتحسين من قدرته على النمو، ويمكن استخدم هذه الوصفة مرة واحدة على مدار الأسبوع.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مطحون بذور الحلبة.

حليب جوز الهند (استخدام كمية تكون كافية لعمل عجينة متماسكة).

طريقة التطبيق

اطحني بذور الحلبة حتى تحصلين على شكل مسحوق ناعم.

قومي بخلط الحليب مع مسحوق الحلبة، مع التقليب حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

ثم ضعي العجينة على كامل شعرك، مع الاهتمام بوضعها على فروة الرأس، واتركيها على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء دافئ وشامبو خفيف.

وصفة الحلبة والزبادي لتطويل وتكثيف الشعر



تستخدم هذه الوصفة لترطيب الشعر و فروة الرأس وعلاجها من القشرة مما يحسن من صحة ولمعان الشعر.

المكونات

2-3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير