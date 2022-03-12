نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري القطايف في الخلاط بعجينة هشة لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عجينة القطايف ، من أنجح أنواع الوصفات التي تحضر في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة وعمل أطيب القطايف الرمضانية التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة والمتنوعة، مثل المكسرات والقشطة والكريمة والشوكولاتة وغيرها، وأيضاً يحبها الجميع ويقبل على تناولها الأطفال والكبار لمذاقها الرائع والمتميز، فهي حلوى سهلة وسريعة بدون فرن ولن تحتاج إلى التخمير، وهذا ما يميزها عن باقي أنواع الحلويات، فهي عبارة عن حلوى عربية يتم تقديمها عادة في شهر رمضان الكريم، فإذا كنتي من عشاق الحلويات الشرقية السريعة، فسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل عجينة القطايف

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه العجينة الهشة وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الألبيض.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

رشة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

2 ونصف ملعقة كبيرة من السكر.

شربات ثقيل وبارد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير عجينة القطايف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-

في وعاء عميق نقوم بنخل المكونات الجافة الدقيق والملح والسميد والمحلب، والبيكنج بودر وكربونات الصودا والحليب البودرة جيداً حتى نتخلص من التكتلات. بعد ذلك نقوم بوضع الماء وماء الزهر في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة المواد الجافة السابقة بالتدريج ونخلط جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم بدون تكتلات. بعد ذلك نصب الخليط في وعاء ونضع ملعقتين ونصف من السكر ونقلب جيداً، حتى يمتزج تماماً وتغطي وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق قبل الخبز. ثم نقوم بصب القليل من الخليط في طاسة ساخنة وغير قابلة للالتصاق، على نار متوسطة وتترك حتى تجف من فوق ونر المسامات لمدة دقيقة. بعد ذلك نأخذ القطايف وتوضع على قماشة نظيفة وتغطي، ثم تشكل حسب الرغبة اما محشية بالمكسرات أو عمل قرطاس وحشوة بالكريمة. وعند الانتهاء تقلي في زيت غزير وساخن، وتسقي بالشربات البارد الثقيل، ثم توضع في طبق وتقدم بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح القطايف

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسباب نجاحها وهي كالاتي:-

استخدمي مقلاة تيفال سطحها ناعم جداً.

يجب أن تكون درجة حرارة المقلاة عالية قبل وضع العجين.

يلزم تغطية القطايف بعد نضجها مباشرة.

يجب أن يكون الخليط سائل ولزج.

التزمي بالمعايير كما هي لتحصلي علي عجين متجانس.

أنخل الدقيق قبل الاستخدام جيداً.

طريقة عمل عجينة الشوفان للحشوات المختلفة

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير هذه العجينة وهي كما يلي:-

نقوم بوضع كوب من الدقيق الأبيض، مع كوب من دقيق الشوفان، ونضع معهم نصف كوب من الزيت، ونعجن جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة من السكر، و معلقة بكينج بودر ومعلقة، خميرة فورية وماء دافئ بالتدريج حتي نحصل علي، عجينة متماسكة. يتم حشوها حسب الرغبة، خضار أو لحوم أو جبن، وتوضع في صينية مدهونة بالزيت، وندخلها الفرن حتي تمام التسوية.

طريقة عمل القشطة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير القشطة في المنزل وهي كالتالي:-

ضعي نصف كوب من الحليب البودرة، في قدر علي النار حتي الغليان.

ثم ضيفي 6 ملاعق صغيرة من الخل، ثم حركيه حتي يتفتت الحليب، وحتي يصبح متكتلاً.

بعد ذلك ضيفي الحليب، في مصفاه حتي تتخلصي من السوائل الزائدة، ثم اتركي الحليب المفتت جانباً.

ثم ضعي كوب من الكريمة السائلة، و ثلاث ليترات من الحليب السائل ومعلقة، ونصف من النشا و معلقتين من السكر، في وعاء أخر علي النار.

اخلطي المكونات مع بعضها، حتي يغلي الخليط ويتماسك، ثم اضيفي الحليب المفتت، ثم حركيه لمدة دقيقة.

بعد ذلك أرفعي الخليط من علي النار، ثم اتركيه جانباً حتي يبرد قليلاً.

اتركي القشطة لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

طريقة بسيطة لعمل عجينة فطيرة الكريب الأصلية

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه العجينة الهشة وهي كما يلي:-