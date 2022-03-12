نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من النشا فرحى أولادك واعمليلهم مهلبية قمر الدين الجميلة فى المنزل في المقال التالي
تعد مهلبية قمر الدين من الحلوي الجميلة، والتى تقدم باردة أو ساخنة حسب الرغبة وتصلح للأطفال وهى تقدم بطرق ونكهات مختلفة من الفواكه، وتبحث الكثير من السيدات عن الطرق والوصفات الجديدة لعملها فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة، وهى تحتوى على الكثير من الفوائد للجسم الموجودة فى النشا وباقى المكونات الأخرى والتى تعطى الجسم الطاقة والنشاط والحيوية، وسوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير مهلبية قمر الدين بالتفصيل.
مكونات مهلبية قمر الدين
تتكون مهلبية قمر الدين من مكونات قليلة جداً وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
- كوب من النشا.
- ١/٢ كيلو من قمر الدين.
- ٣/٤ كوب من السكر.
- ٤ أكواب من الماء.
- كوب من اللوز المقشر أو أى نوع من المكسرات المجروشة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مهلبية قمر الدين سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على كل سيدة عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نحضر إناء عميق ونضع به نصف كيلو قمر الدين ونضيف عليه ٤ كوبيات الميه ونتركه منقوع بها لمدة ليلة كاملة.
- بعد ذلك نضعه فى وعاء الخلاط ونخلطه جيداً حتى يصبح الخليط ناعم أو يمكننا تصفيته بمصفاة ناعمة قبل الخلط ثم نضعه فى حلة مناسبة.
- نقوم بتذويب كوب النشا فى نصف وب من الماء ثم نضيفه على الخليط السابق ونقلبهم مع بعض كويس.
- نضيف عليهم السكر ونقلب كويس حتى يذوب.
- نضع الحلة على النار وتكون متوسطة الحرارة ونقلب بواسطة ملعقة خشبية باستمرار حتى لا تلتصق فى الحلة.
- نتركه حتى يغلي مع التقليب المستمر لمدة ١٥ دقيقة حتى يثقل قوامه.
- نرفعه من على النار ونكون مجهزين الأطباق الصغيرة اللي هنضع بها الخليط.
- نسكب الخليط فى الأطباق وتزين باللوز المقشر المفروم او اى نوع آخر من المكسرات سواء الفستق المجروش او جوز الهند وعليه قطع من قمر الدين.
- ويمكنك عمل شكل فى الأطباق الباريكس بوضع طبقة من المهلبية البيضاء وعليها المهلبية اللى عملناها ثم نضعها فى الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم وبالف صحة وهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من النشا فرحى أولادك واعمليلهم مهلبية قمر الدين الجميلة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.