بكوب من النشا فرحى أولادك واعمليلهم مهلبية قمر الدين الجميلة فى المنزل

تعد مهلبية قمر الدين من الحلوي الجميلة، والتى تقدم باردة أو ساخنة حسب الرغبة وتصلح للأطفال وهى تقدم بطرق ونكهات مختلفة من الفواكه، وتبحث الكثير من السيدات عن الطرق والوصفات الجديدة لعملها فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة، وهى تحتوى على الكثير من الفوائد للجسم الموجودة فى النشا وباقى المكونات الأخرى والتى تعطى الجسم الطاقة والنشاط والحيوية، وسوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير مهلبية قمر الدين بالتفصيل.

مكونات مهلبية قمر الدين

تتكون مهلبية قمر الدين من مكونات قليلة جداً وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

كوب من النشا.

١/٢ كيلو من قمر الدين.

٣/٤ كوب من السكر.

٤ أكواب من الماء.

كوب من اللوز المقشر أو أى نوع من المكسرات المجروشة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مهلبية قمر الدين سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على كل سيدة عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: