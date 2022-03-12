اوعي تشتري السمنة البلدي تاني.. بكيلو حليب أعملي كيلو سمنه فلاحي في البيت بطعم أحلي وأوفر من الجاهز

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طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب من الممكن أن تتم من خلال الاستعانة بهذا المكون الهام لصنع أفضل نوع من أنواع السمن حيث يمكن تحضير مكون السمن البلدي الطبيعي وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات التي تخص مقدار تحضير السمن البلدي الأساسي، والذي من الممكن أن يساعد في الحصول على أفضل نوعيات السمن، والتي من الممكن أن تستعمل للتحسين من مذاق الأطعمة والتخلص من استعمال أي نوع من أنواع السمن الصناعي، وفيما يلي نوضح أهم مكونات السمن الطبيعي وأفضل طرق تحضيره، ومن الممكن أن نعتمد على المكونات الآتية.
طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب
السمنة البلدي يمكنك البدء في إعدادها من خلال الاستعانة بكوب حليب مع بعض المكونات التي تيسر من عمل وصفة ممتازة وطبيعية من السمن البلدي سهل الإعداد حيث أن استعمالها يعد صحي أكثر من استخدام أي نوع من أنواع السمن الصناعي المهدرج، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي لا بد من استعمالها للحصول على الوصفة.
مكونات لعمل السمنه البلدي بكوب حليب
من الممكن أن تقومي باستعمال المكونات الآتية لعمل السمن البلدي وتلك المكونات نذكرها على هذا النحو الآتي:
- كوب من الحليب.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الليمون.
- وعاء ملائم.
- علبة محكمة الغلق.
طريقة عمل السمن البلدي
السمن البلدي من السهل تحضيره بكل سهولة ومن خلال الاتباع لما يلي:
- الخطوة الأولى تكون بوضع الحليب في قدر ملائم ويتم غليه وعلى نار هادئة.
- ضعي الخل مع الليمون وقومي بالتقليب الجيد للحصول على الكتل المترسبة من الحليب.
- بالاستمرار في التقليب نحصل على بروتين الحليب وتزيد نسبة فصل الزبد الطبيعي عن سوائل الحليب.
- يتم وضع الزبد في الوعاء الملائم، وبعد ذلك نضع الوعاء على نار تكون هادئة للحصول على السمن البلدي الطبيعي.
- نلاحظ أن كل الزبد المتكتل يتحول عن طريق الحرارة إلى سائل وهي دهون السمن البلدي المذابة عن طريق النار وباختفاء الزبدة تماما وتصاعد بخار الماء تكون السمنة جاهزة تماما ويسهل تعبئتها بالعلبة الملائمة.
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