نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا المطاعم سر عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية في البيت أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية، البيتزا من الأطعمة المميزة التي يفضل شراءها جاهزة لذلك تسعي ربات المنزل لمعرفة طريقة تحضير البيتزا الهشة والطرية في البيت مثل المطاعم، حتي تضمن المكونات المستخدمة في تحضيرها للحفاظ على صحة أبناءهم، ويكون طعم البيتزا مميز فينال إعجابهم ويتناولوا البيتزا التي يتم تحضيرها في المنزل، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت بالخطوات.

بيتزا المطاعم سر عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية

المكونات

4 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من السماق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقتان من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

قومي بوضع السكر والملح والدقيق والخميرة في الخلاط الكهربائي، فعليك تشغيل الخلاط على سرعة بطيئة حتي يتم خلط المكونات جيداً، ثم عليك إضافة الزعتر والزيت والزبادي وعليك خلط المكونات لمدة دقيقتين، ثم عليك إضافة الماء والعجن الجيد حتي تتكون عجينة متماسكة وملساء، ثم قومي بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق إذا كانت العجينة لينة، ثم عليك وضع العجينة في طبق مدهون بالزيت، ثم قومي بتغطية العجينة بقطعة من النايلون، وقومي بوضعها في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها، ثم قومي بإحضار صينية الفرن ودهنها بالزيت، ثم قومي بفرد العجينة في صينية باستخدام اليد، قومي بتغطيتها بالناليون وتركها حتي يتضاعف حجمها ثم عليك توزيع السماق والزعتر والزيت، عليك تسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة وإدخالها الفرن وتركها لمدة 20 دقيقة حتي تنضج.

أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا في البيت بالخطوات

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقة ونصف من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي جميع المكونات واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتغطية العجينة وتركها في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها، ثم قومي بإحضار صينية وفرد العجينة بها وتركها لمدة دقائق، ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، قومي بوضع الحشو على العجينة واتركيها حتي تنضج بشكل تام، وقومي بتقطيعها وتقديمها.