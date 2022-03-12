بدون ألم نهائيا.. بملعقة فازلين تخلصي الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا من خلال تطبيق خليط طبيعي يعمل على تخليص الشعر تماما من أي تواجد للشعر الزائد وتعتبر تلك التركيبة الطبيعية من أقوى التركيبات التي تعمل على الإزالة وبشكل طبيعي للشعر الزائد ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم المكونات التي لا بد من الاستعانة بها للحصول على الجلد خالي تماما من تواجد الشعر، وتعتبر تلك الطريقة من أقوى الطرق التي تساعد في تخليص الجلد تماما من أي تواجد للشعر الزائد.
بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا
الفازلين من خلاله من الممكن أن تخلصي من الشعر الزائد نهائيا، وهذا من خلال تطبيق وصفة طبيعية مميزة يكون من السهل الحصول على البشرة نقية أيضا من أي شوائب والتخلص من أي مشكلة تتعلق بالبشرة حيث تعمل الخلطة فضلا عن نزعها للشعر على ترطيب الجلد تماما من أي مواضع جافة والتخلص منها وإمداد البشرة بمغذيات طبيعية لها دورها في العناية بالبشرة، ومن أهم مكونات خليط الفازلين المزيل للشعر ما يلي:
مكونات خليط الفازلين للتخلص من الشعر الزائد نهائيا
من بين أهم المكونات والتي لا بد من توفرها لعمل الخليط ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة من بودرة الترمس.
- ملعقة من بودرة الحمص.
- ملعقة من زيت اللوز.
- قطرات فيتامين إي.
- ملعقة من النشا.
طريقة التحضير للوصفة
من السهل التحضير للخليط من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:
- تتم الإذابة للفازلين بوعاء ملائم بالميكرو ويف.
- ضعي النشا مع بودرة الترمس مع الفازلين وقلبي بشكل مستمر.
- بعد الحصول على التركيبة الناعمة للخليط خففي قوامه بالزيوت الطبيعية وماء الورد وفيتامين إي.
- الخليط الآن أصبح جاهز تماما وخالي من أي تكتلات.
- الخليط يعمل على إزالة الشعر تماما بعد تركه مدة ربع ساعة على البشرة، وتعتبر التركيبة من أقوى الخلطات التي تزيد من نعومة البشرة ونضارتها.
- تقلل التركيبة من مرات ظهور الشعر حيث أنها من الخلطات المزيلة بقوة للشعر ومن جذوره.
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