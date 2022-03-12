نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفتة البانيه بالخلطة السرية مع الأرز اللبناني اللذيذ في المقال التالي

تعتبر الكفتة البانيه بالخلطة السرية من الأكلات المميزة بطعم شهي ولذيذ، وتتميز طريقة عملها بأنها جديدة ومختلفة عن الطريقة التقليدية لعمل الكفتة، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة مع الأرز اللبناني باللحمة المفرومة، وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك فالكفتة من الأكلات المحببة للجميع وخاصة الأطفال الذين لا يقبلون على تناول اللحوم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة البانيه مع الأرز اللبناني لهبة أبو الخير. مكونات عمل الكفتة البانيه كيلو إلا ربع لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

(نصف كوب أرز مصري، 2 كوب ماء ساخن، نصف ملعقة صغيرة ملح).

بيضة.

رشة بقدونس.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من (السبع بهارات، فلفل أسود، بابريكا). خليط التغطية 2 بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

رشة ملح وفلفل أسود.

بقسماط مطحون. مقادير الأرز ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة.

3 كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون (هيل).

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات. طريقة التحضير نسلق نصف كوب من الأرز مع كوبين من الماء الساخن ونصف ملعقة صغيرة من الملح مع التقليب على نار عالية حتى يمتص الأرز الماء تماماً. نقسم كمية اللحم المفروم بالتساوي، في طاسة على النار نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف نصف كمية اللحم المفروم مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف بصلة كبيرة مفرومة ناعم مع التقليب حتى تجف السوائل منها، ونترك اللحم يبرد تماماً. نضيف الأرز المسلوق على اللحم المفروم بعد أن يبرد ونزود باقي كمية اللحم المفروم ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والبابريكا والسبع بهارات. نضيف البيضة ورشة صغيرة من البقدونس مع عجن الكفتة جيداً، ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك. لتحضير الأرز: نصفي الأرز البسمتي من الماء جيداً، ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة قرفة ونصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع التقليب. في حلة على النار نضع ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف البصلة المفرومة مع التقليب ثم نضيف الثوم المفروم واللحم المفروم. نقلب اللحم مع الثوم والبصل حتى يتغير لون اللحم، ثم نزود الأرز مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضيف ثلاثة أكواب من الماء الساخن. نترك الأرز على نار عالية بدون تغطية الحلة حتى يمتص الماء، ثم نهدئ النار لمدة عشرين دقيقة حتى ينضج تماماً. نخرج الكفتة من الثلاجة ثم نأخذ قطعة من الكفتة ونشكلها لكرة ونضغط عليها باليد حتى تأخذ شكل بيضاوي غير سميك. نشكل باقي الكمية ثم نضع الكفتة في خليط مكون بيضتين وملعقة كبيرة حليب ورشة من الفلفل الأسود والملح، ثم نضعها في البقسماط المطحون ونغلفها من الناحيتين. ثم نقلي الكفتة في طاسة بها زيت ساخن وغزير مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. ثم تقدم الكفتة مع الأرز والبطاطس المقلية والسلطات المفضلة. عمر شويل - جدة الكفتة البانيه بالخلطة السرية مع الأرز اللبناني اللذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكفتة البانيه بالخلطة السرية مع الأرز اللبناني اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.