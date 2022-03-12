طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بدون مواد حافظة لصحة جيدة

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل من الجبنة القريش بمجموعة خطوات سهلة وبسيطة، تعد مكونات عمل هذه الجبنة من المكونات التي يوجد معظمها في البيت وتتوفر باستمرار لذلك عند القيام بتحضيرها لا تكلف صاحبها الكثير من الأموال، كما أن تختلف مكونات عملها من طريقة إلى أخرى حيث يمكن تنفيذها بالجبنة المثلثات أو البطاطس المسلوقة أو الزبادي وغيرهم، واليوم سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني طريقة تحضير الجبنة الرومي بطريقة واضحة وعرض مكوناتها بالتفصيل.

مكونات عمل الجبنة الرومي في المنزل

تعتبر مكونات عمل الجبنة الرومي المنزلية من المكونات المغذية التي لا يوجد بها مواد حافظة ضارة وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الجبنة القريش.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

⅛ كيلو من الجبنة الرومي الجاهزة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الماء.

⅛ كيلو من الزبدة ( الصفراء أو البيضاء ).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

قليل من الفلفل الأسود الحب.

طريقة تحضير الجبنة

تتم طريقة تحضير الجبنة من الجبنة القريش الصحية بخطوات سهلة وبسيطة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بتفتيت الجبنة القريش ونضعها في مصفاة ونعصرها جيداً حتى نتخلص من السوائل الموجودة بها. ثم نحضر إناء ونضع به الجبنة القريش والملح وبيكربونات الصوديوم والزبدة ونقلبهم مع بعض ونضع الاناء على نار متوسطة. نقلب هذا الخليط باستمرار من وقت لآخر حتى تذوب المكونات ثم نضيف عليهم ثمن الجبنة الجاهزة، ونقوم ببشرها أو تقطيعها قطع صغيرة حتى تذوب بسرعة مع التقليب أيضاً. بعد ذلك نحضر ربع كوب الماء ونقوم بإذابة ملعقتين النشا به ثم نسكبه على الخليط السابق ونضع أيضاً الفلفل الأسود الحب. ونحرك جميع المكونات ونتركها قليلاً حتى يصبح القوام ثقيلاً ثم نطفئ النار. نسكب الخليط في علبة مربعة أو دائرية مدهونة بقليل من الزيت ونساوي سطحها ثم نغلقها بإحكام ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك الجبنة. نخرج العلبة من الثلاجة ونخرج الجبنة من القالب ونقطعها حسب الرغبة ثم نقدمها بألف هنا وشفا.

الجبنة البيضاء في المنزل

تعتبر الجبنة البيضاء من أكثر أنواع الجبن المفضلة عند الأغلبية فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الخل.

٥ لتر من الحليب كامل الدسم.

قليل من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الملح.

الطريقة

نقوم بتسخين كمية اللبن في قدر به قاعدة سميكة ونتركه على نار متوسطة حتى أن يغلي. بعد الغليان نرفعه من على النار ونضع عليه نصف كوب الخل مباشرة ونحرك قليلاً. ثم نترك الخليط جانباً بضع دقائق حتى يقوم بتكوين تكتلات وسائل شفاف ثم نقوم بتصفية السائل من الإناء بقدر الإمكان. بعد ذلك نحضر كيس من الشاش ونسكب به الخليط ثم نضيف عليه الملح وحبة البركة ونحركهم حتى تختلط المكونات. نضغط على الخليط برفق حتى يتجمع في أسفل الكيس ثم نضع الكيس في مصفاة من البلاستيك بها ثقوب واسعة. ثم نضع طبق عليه ونضع فوق الطبق جسم ثقيل ) حجر ثقيل أو هاون من النحاس ). نترك الخليط في الشاش لمدة ٥ ساعات أو أكثر ( يفضل أن تكون المدة طويلة ) حتى يتماسك تماماً ويتصفي الماء بالكامل. بعد مرور وقت كبير عليها نخرج الجبنة من الشاش ثم نقطعها ونقدمها بالف هنا وشفا وقت الحاجه.

الجبنة الشيدر بالمنزل

تعتبر مكونات عمل الجبنة الشيدر من المكونات المتوفرة بكثرة في معظم الأمان ونستخدمها باستمرار وهي كما يلي:-

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الماء.

٤ صفار بيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزيت.

٤ قطع من الجبنة المثلثات.

ماء مغلي.

الطريقة