أسهل طريقة لتحضير مشروب الكركديه بألذ طعم

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مشروب الكركديه المثلج من المشروبات التي يحب كثير من الناس تناولها في أيام الصيف الحارة وخاصة في شهر رمضان، وهو من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم، كما أنه مصدر غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه يساعد على زيادة النشاط خلال نهار رمضان والتغلب على الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، ويتم تحضير المشروب بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل للحصول على مشروب صحي ولذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل مشروب الكركديه المثلج بألذ طعم.
مكونات مشروب الكركديه
يتميز مشروب الكركديه بمكوناته البسيطة والغير مكلفة، وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من أوراق الكركديه.
- كوب من السكر.
- 3 أكواب من الماء الساخن.
- ملعقة صغيرة من ماء زهر.
- قطع صغيرة من الثلج.
- 2 كوب ماء بارد.
طريقة التحضير
يتم تحضير مشروب الكركديه المثلج بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-
- نقوم بوضع أوراق الكركديه في مصفاة ثم يغسل جيداً بالماء البارد.
- في إناء عميق نضع كوب ونصف من أوراق الكركديه وكوب من السكر وثلاثة أكواب من الماء الساخن ثم نقلب المكونات جيداً.
- ثم يغطي الخليط ويترك لمدة 4 ساعات في حرارة الغرفة.
- يصفي بمصفاة ضيقة للتخلص من أي رواسب ثم يضاف إليه كوبين من الماء البارد وملعقة من ماء زهر ويترك في الثلاجة لحين الاستخدام ثم يقدم في أكواب مع قطع الثلج.
فوائد الكركديه للصحة
الكركديه من النباتات التي تتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجسم، ومن أهمها ما يلي:-
- المساعدة على خفض ضغط الدم المرتفع.
- يساعد تناول منقوع الكركديه على التقليل من مستويات الكولسترول في الدم مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب.
- يساعد تناول مشروب الكركدية الساخن على خسارة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، كما أنه يعمل على منع امتصاص السكريات والنشويات التي تسبب زيادة الوزن.
- يحتوي على مركبات وخواص مضادة للميكروبات ومكافحة البكتيريا.
- يساهم مشروب الكركديه في تقليل الدهون الزائدة والسمنة ودهون البطن مما يحافظ على صحة الكبد.
- يحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من أعراضها.
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