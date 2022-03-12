نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير أعملي خبز التوست في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم خفيف وطري جداً في المقال التالي

الخبز التوست، يعد الخبز التوست من أخف وألذ المخبوزات التي يعشقها الأطفال بصفة عامة لسهولة تناوله وشكله الفريد، حيث يعد من المخبوزات المميزة التي تقدم على الإفطار أو العشاء، ويمكن إعداده بالدقيق الأبيض أو الأسمر ويمكن إضافة سمسم محمص عليه ويمكن أيضا إعداد التوست بالألوان الغذائية حتى يفضلها الأطفال في وجباتهم، سوف نقوم بتحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة تحضير الخبز التوست الأبيض المقادير:- ٢ كوب من الدقيق المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزبادي.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير:- في بوله نقوم بإضافة الحليب السائل ويجب أن يكون دافئ ثم نقوم بإضافة الخميرة والسكر والملح ونقلب جيداً.

ثم نقوم بإضافة الزبادي حتى يساعد على جعل العجينة طرية ولينة.

يترك الخليط جانباً حتى تتكون فقاعات ثم نقوم بوضع الدقيق بالتدريج ونقوم بالعجن حتى تتكون عجينة طرية وملساء.

نضيف الزبدة ونستمر في العجن وإذا احتاج العجين إلى دقيق نقوم بإضافة ملعقة كبيرة ونعجن.

تترك العجينة جانباً لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر ويزيد حجمها بعد ذلك نقوم بعجنها مرة أخرى ونقوم

بتحضير قالب الكيك وتلف على شكل رول وتوضع بقالب مدهون بقطرات من الزيت.

تترك العجينة مرة أخرى ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونضع القالب ويترك لمدة ٢٠ دقيقة او حتى ينضج.

يمكن إضافة رشه من السمسم على وجه الخبز التوست قبل دخوله الفرن.

نقوم بتقديمه في طبق التقديم ويقدم شرائح متوسطة ويقدم بجانبها الخبز الشيدر أو اللانشون وشرائح الخس والخيار. طريقة تحضير الخبز التوست الأسمر المقادير:- ٢ كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

٢ملعقة كبيرة من السكر.

٣ ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم.

بيضة.

كوب زبادي.

رشه ملح. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير وعاء غويط ونضع به الدقيق والخميرة والملح والسكر ثم نقوم بإضافة الزيت والزبادي والبيض

ونعجن جيدا باستخدام اليد حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة جانباً لمدة ساعة حتى تختمر ثم نقوم بإحضار صينية خبز عليها ورق زبدة وتلف العجين على شكل

اسطوانه وتوضع في الفرن على ١٨٠ حتى تمام التسوية.

يقطع الخبز التوست إلى شرائح رفيعة وتم بجانب وجبات قليلة السعرات الحرارية عمر شويل - جدة بالمقادير أعملي خبز التوست في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم خفيف وطري جداً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمقادير أعملي خبز التوست في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم خفيف وطري جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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