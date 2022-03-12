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طريقة عمل التونة، يعتبر سمك التونة هو من أهم أنواع الأسماك التي تكون صحية ويحرص الجميع علي تناولها بشكل مستمر، كما نجد أن للأسماك لها فوائد متنوعة ويعمل علي تحسين وظائف القلب وتقوية الأعصاب والعظام، كما يساهم بشكل كبيرة في التركيز وتحسين الذاكرة، كما يمكن إعداد الأسماك بعدة أشكال منها السمك المشوي أو السمك المقلي. طريقة عمل التونة المقادير احضر اثنين كيلو من سمك التونة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ثلاث أوراق من الورق اللورى.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من زيت النباتي.

كوب واحد من الخل الابيض.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب واحد من مرقة السمك.

استخدام برلمان زجاجي فارغ. طريقة تحضير نقوم بتحضر السمك التونة بشكل جيد نزيل الأجزاء الخارجية له مثل الرأس والخياشم.

نضع السمك في إناء ونضع عليه ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الملح وإضافة ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض حتي يتم إزالة الزفارة بشكل جيد.

نأتي بااناء ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم الغليان ثم نقوم بالإضافة ورقتين من ورق اللوري وملعقة صغيرة من الكمون المطحون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونضع بها عدد من شرائح الليمون ونقلبهم ثم نتركها حتي تغلي.

نضع سمك التونة في الماء علي نار هادئة ونتركه في الماء لمدة 60 دقيقة.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء من علي النار ثم نصفي السمك من الماء ونضعه في إناء به مقدار من الماء المثلج ونتركه لمدة خمس دقائق حتي يتم تبريده.

نجيب القشور التي تكون بالسمك برفق ثم نفتح السمك ونعمل علي إزالة الشوك بداخلة وتقطع سمك التونة الي احتواء صغيرة متساوية.

نأتي ببرطمان زجاجي فارغ ونضع به كوب واحد من الزيت النباتي ثم نضيف علية نصف كوب من عصير الليمون ونضيف عليه ماء سلق السمك ونضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض بشكل جيد.

نضع في البرطمان قطع سمك التونة مع المحلول الملح والزيت وتغلق البرطمان جيدا ثم نضعه في الثلاجة ونتركه لمدة يومين حتي يتم استخدامه. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع وتحدي أصنعي التونة القطع في المنزل بمكونات غير مكلفة وبنفس طعم الجاهز - ثقفني

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