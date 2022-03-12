سلق البيض بالطريقة الخطأ قد يدمر كبدك ويسبب الوفاة وإليكم الطريقة الصحيحة

سلق البيض بهذه الطريقة يدمر كبدك هذا هو العنوان الذي تصدر قائمة البحث، ولكن ما هو مدى صحته، هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية، حيث يعتبر البيض أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، بالإضافة إلى أنه من البروتينات سهله التحضير ويمكن تناوله في أي وقت بعكس البروتينات الأخرى، والتي يكون من الصعب تناولها على وجبة الفطور أو العشاء، كما أن البيض المسلوق هو من أصح الطرق التي يحضر بها البيض حيث أنه يحضر دون إضافة إلي مواد دهنية.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

يتم سلق البيض عن طريق وضع في ماء بارد ويوضع على النار المتوسطة حتى ينضج تماماً، ومن المعروف أن بياض البيض ينضج عند درجة حرارة 40 درجة مئوية، بينما الصفار يأخذ وقت أكثر من ذلك.

يجب أن يأخذ البيض وقته الكافى حتى يتم نضجه، لأن هناك من يفضل تناول صفار البيض وهو لم يكتمل نضجه، وهذا يؤدي لمشاكل صحية.

لا يتم غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة حتى لا تجد الميكروبات طريقة للدخول إلى مكونات البيضة الداخليه وَتجد البيئة الصالحة لها.

يمكن غسل البيض قبل القيام بعملية السلق مباشرةً فقط، ولكن غير ذلك لا يفضل غسل البيض.

التأكد من طريقة حفظ البيض قبل استخدامه حيث أنه لا يفضل وضع البيض في باب المبرد، لأن القيام بعملية فتح الباب وقفله تؤدي إلى خفض درجة الحرارة ورفعها مما ينتج عنه وجود بيئة صالحة لنمو البكتيريا.

علاقة البيض المسلوق بالكبد

البيض هو غذاء مليء بالبروتينات عالية الجودة، وعندما يتم طهي البيض عن طريق السلق، فإن هناك عملية تفكك تحدث فيه مما يقسم البروتين إلى بروتينات مختلفة أصغر، فيكون من السهل على الجسم امتصاص البروتين الموجود بداخلها داخل الجسم، حيث يتم امتصاص جزيئات البروتين الدقيقة المقسمة ثم يتم إعطاؤها إلى الجهاز الهضمي هضمها وامتصاصها بفعل أنزيمات الكبد، لهذا يجب أن يسلق البيض بشكل جيد حتى يكون من السهل على الكبد هضمه وامتصاص.