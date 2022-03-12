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عمر شويل - جدة كريم جبار لتبييض الوجه ويزيل البقع الداكنة حتي لو سواد السنين في ثواني، تبحث الكثير من النساء عن أفضل طريقة لحماية البشرة من المشاكل التي تتعرض لها، سواء عن طريق أشعة الشمس أو نتيجة الإفراط في استخدام مساحيق التجميل، مما تتسبب في ظهور البقع والتصبغات في لون الجلد، ولهذا تقوم بشراء كريمات تفتيح البشرة للحصول علي بشرة موحدة اللون، إلا أنها تؤثر علي البشرة فيما بعد ولذلك يعد كريم الحليب والعسل من أفضل الكريمات التي تصنعيها بنفسك لترطيب البشرة بالإضافة إلى منح الوجه الإشراق التي تحلمين بها، ويرجع هذا إلى وجود عدد كبير من المغذيات التي تعمل على تعويض البشرة بالعناصر التي تفتقدها، وكذلك منحها الترطيب الذي تحتاج إليه.

كريم سحري لتبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لونها



يتميز هذا الكريم من أنه يحتوي على مكونات طبيعية، مما يمنح البشرة التغذية التي تحتاج لها بصورة طبيعية سهلة الامتصاص، بالإضافة إلى عدة فوائد أخرى، ومنها ما يلي:

يساعد على تلاشي البقع الداكنة التي تتواجد على البشرة وكذلك الندبات، حيث أن العسل يعمل على تسريع عملية تجديد الخلايا.

التي تتواجد على البشرة وكذلك الندبات، حيث أن العسل يعمل على تسريع عملية تجديد الخلايا. يعمل الحليب على تنظيف البشرة وهو يعتبر من أفضل المنظفات الطبيعية، كما أنه يعمل على الخميرة لشد البشرة من خلايا الجلد الميتة، مما ينتج عنه بشرة ناعمة.

يمنح ماسك العسل والحليب بشرة متوهجة، لأنه يعمل على معالجة البشرة من البهتان.

يضيف للبشرة إشراقه صحية وأكثر شباباً ونضارة، كما يساعد على علاج الندبات التي تنتج من ظهور حب الشباب.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة ويعمل علي علاج التجاعيد التي تظهر على البشرة.

كريم العسل والحليب لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة



يعمل ماسك الحليب والعسل على ترطيب وتفتيح البشرة بشكل كبير لهذا يفضل استخدامه مع البشرة الجافة،

وهو كذلك مناسب لجميع أنواع البشرة ولكن مع مراعاة الاستخدام لعدد أقل من المرات في الأسبوع الواحد.

ولهذا سوف نستعرض سوياً المكونات اللازمة لعمل كريم جبار لتبييض الوجه وعلاج مشاكل البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض النقي.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

الخطوات

في وعاء قومي بخلط العسل والحليب حتى تحصلين على قوام كثيف.

وبعد ذلك ضعيه في الوعاء في الميكروويف لبضع ثوان، ولكن يجب أن يكون دافئ وليس ساخناً.

ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة، ثم اتركيه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ويمكن زيادة المدة عن ذلك عند الرغبة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء البارد كما يمكن استخدام المنظف الخاص بك.

وبعد ذلك يوضع الكريم المرطب للحصول على أفضل النتائج.

كريم دقيق الحمص لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات

يعمل هذا الكريم علي تفتيح لون الجلد والتخلص من آثار حب الشباب ويزيل التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس.

مكونات الكريم

2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

5 ملاعق صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير الكريم وكيفية التطبيق