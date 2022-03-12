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عمر شويل - جدة وصفة الترمس لإزالة الشعر الزائد من الجذور وعدم نموه وتمنحك تبييض فوري، إن الشعر الزائد هو مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات ولذلك تبحث عن أفضل طريقة للتخلص منه بسهولة وبدون ألم، ولكن تتسبب الطرق المعروفة في اسمرار الجلد كما تؤدي إلي ظهور الحبوب مما تشكل مصدر إزعاج، ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي لعدم ظهور الشعر مرة أخري ومنها الترمس حيث أن الترمس يستخدم لعمل ماسكات للبشرة، وقد وجد أن له خصائص تساعد على تقليل ظهور الشعر في الجسم، ولكن قبل استخدامه يجب التأكد بعدم وجود أي حساسية على الجلد من استخدامه.

فوائد الترمس المر لإزالة الشعر

يوجد للترمس المر العديد من الفوائد التي أظهرها في ما يخص إزالة الشعر، من بينها ما يلي:

تساعد وصفات الترمس المر على إبطاء نمو وظهور الشعر على الجسم.

يعمل الترمس المر مع الاستخدام المتكرر على التخلص من الشعر الزائد.

يمنع ظهور الشعر مرة أخرى، وخاصةً عند استخدامه لإزالة الشعر من الوجه عند النساء.

عند النساء. يزيد من نعومة ولمعان الجسم وصفاءه.

وصفات الترمس المر لإزالة الشعر

تستخدم هذه الوصفة من أجل تقليل أو منع ظهور الشعر على الجسم ولكن يجب عمل اختبار الحساسية قبل البدء في استخدام هذه الوصفة.

ولهذا سوف نستعرض سوياً طريقة تحضير وصفة الترمس لإزالة الشعر الزائد والتخلص منه نهائياً.

طريقة التحضير

قومي بنقع كوب من الترمس المر المطحون في كمية من الماء لمدة يوم كامل و هي 4 أكواب من الماء.

عليك تصفية الماء وبعد ذلك يوضع في زجاجة أو بخاخ، وقومي بوضعها على الجسم والوجه، مع الحفاظ على تكرار هذه الوصفة لمدة 20 يوم.

مع مراعاة استخدامها على بشرة خالية من الشعر أي بعد استخدام الشمع أو الحلاوة.

سوف تلاحظين الفرق بعد مرور مدة الاستخدام.

ويمكن تكرار الوصفة بعد ظهور الشعر والتخلص منه بنفس الطرق التقليدية، ومع الاستمرار المتواصل سوف يقل ظهور الشعر.

هناك من يقوم بنقع قطع من الفلفل الأخضر على منقوع الترمس مع الماء للحصول على فوائد الفلفل.

ولكن هذه الوصفة قد تكون مهيجة للبشرة عند بعض السيدات، لهذا يفضل عمل تجربة على سطح الجلد في منطقة صغيرة لضمان عدم حدوث أي تهيج الجلد.

ملحوظة: لا يفضل استخدام أي وصفات يدخل فيها الترمس المر لأصحاب البشرة الجافة لأنه يزيد من جفاف البشرة.

وصفة الترمس المطحون وزيت الزيتون لتأخير نمو الشعر

تساعد هذه الوصفة علي الحد من نمو الشعر كما تعمل علي تنعيم وتفتيح البشرة بشكل سريع.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من نبات السعد.

2 كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام