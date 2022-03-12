بكوب حليب اصنعي القراقيش السادة المقرمشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من المخابز

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القراقيش السادة ، من أجمل أنواع المخبوزات الهشة المقرمشة التي تستطيع السيدات القيام بصنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج بأسعار مكلفة وغالية الثمن، كما يمكن إضافة بعض النكهات الجميلة إليها حتى تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة تجعلها مختلفة تماماً عن المخبوزات الأخرى، وهى من أجمل المعجنات السريعة التي تقدم بجانب المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل القراقيش السادة المقرمشة بطعم لذيذ وبخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات القراقيش السادة المقرمشة
سوف نتعرف على مكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقتين من السكر.
- نصف كوب من السمنة الدافئة.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق من السمسم المحمص.
- رشه صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير قراقيش السادة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمنة والزيت للخليط ونقلبهم بواسطة اليد.
- نقوم بإضافة الحليب للخليط ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- نغطي العجين لمدة عشرين دقيقة ونتركها حتى يتضاعف حجمها.
- نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة تكون سميكة الحجم.
- نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت.
- نقوم برص قطع العجين داخل الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين الأصابع.
- نغطي القراقيش لمدة 10 دقائق، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون المناسب.
- نخرج القراقيش من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرصها على طبق التقدم بجانب المشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل القراقيش السادة
توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- خلط المكونات الجافة جيداً مع بعض.
- إضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب.
- يفضل أن يكون اللبن دافئ حتى نحصل على عجينة طرية.
- تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها.
- يفضل ترك مسافات بين القطعة والأخرى.
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