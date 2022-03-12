وصفة جل الصبار لعمل الكيراتين الطبيعي صناعة بيتي لفرد وتنعيم شعرك

يعرف على الصبار أنه نبات دهني يستعمل فيىعمل الوصفات الطبيعية منذ القدم ويرجع ذلك لوجود العديد من الفوائد في الحل الذي يتواجد بداخله، حيث أنه غني بالمعادن والأحماض والفيتامينات والإنزيمات، مما تعمل على تغذية البشرة والشعر، وخاصة مع الشعر المجعد والجاف لما له من خصائص تعمل على ترطيب الشعر ومنحه اللمعان والانسيابية، وسوف نتعرف سوياً على وصفات يدخل فيها جل الصبار كمكون رئيسي فيها.

ماسك الصبار لتنعيم الشعر الخشن

يستخدم هذا الماسك من أجل تنعيم الشعر الخشن الجاف، وهو من الماسكات ذات المكونات البسيطة.

مكونات الوصفة

5 ملاعق ك من جل الصبار.

كمية من عسل النحل( ملعقتان).

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس، وفي حالة كان الحل في حالة قطع، فأنه يجب أن يهرس جيداً.

ضعي الخليط السابق على الشعر، مع الحرص على توزيع المسام جيداً على الشعر، أي يجب أن يوزع من الجذور للأطراف، مع تدليك فروة الرأس برفق لمدة لا تقل عن دقيقتين، مع الحرص على وضع كمية كافية على الأطراف.

قومي بتغطية شعرك بغطاء الرأس البلاستيكي، ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها يغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك مع استخدام البلسم المناسب.

طريقة صنع كريم جل الصبار

يمكن تحضير مريم في المنزل من جل الصبار وهو كريم غني بالمغذيات يعمل على تنعيم الشعر وترطيب الشعر الجاف والهايش والمتقصف.

مكونات عمل كريم جل الصبار

½ كوب زيت زيتون.

ملعقة واحدة ك من زبدة الشيا.

ملعقة ك من زيت جوز الهند.

½ الكوب زيت خروع.

5 ملعق كبيرة جل الصبار.

علبة فازلين طبي.

3 كبسولات فيتامين E.

طريقة تحضير كريم جل الصبار