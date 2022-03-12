أفضل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته الهشه في الخلاط بخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط، تعد كيكة الشوكولاتة من أحد أفضل أنواع الحلويات الشرقية المحبوبة للجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، تتميز بسهولة تحضيرها بالمنزل بكل سهولة دون بذل جهد وبأقل التكاليف الممكنة، يتم تقديمها في كثير من المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد والحفلات والتجمعات العائلية وغيرها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالخلاط بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط

كيكة الشوكولاتة الهشة من أحد أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثير يتم تحضيرها بكل سهولة، خطواتها بسيطة وسهلة ومكوناتها اقتصادية وموجودة في كل منزل، فهناك العديد من أنواع الكيك مثل كيكة البرتقال، كيكة الزبادي، كيكة الحليب، كيكة النسكافية والقهوة وغيرها الكثير، إليكم المكونات المستخدمة وطريقة التحضير بالخطوات.

المكونات

عدد 6 ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب واحد من الحليب الطازج.

مقدار كوب واحد من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الدقيق المنخول.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

بواسطة الخلاط الكهربائي يتم وضع كلاً من السكر والحليب والزيت واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم وضع الكاكاو الخام بالتدريج واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس المكونات تماماً.

قومي بسكب كمية من الخليط في كوب صغير وضعي الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام.

بعد ذلك يتم وضع البيض والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر وكرري الخفق مجدداً إلى أن تتجانس المكونات بشكل جيد.

يتم سكب الخليط في صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزبدة، ثم قومي بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية شرط أن يتم تسخين الفرن مسبقاً

بعد تمام النضج قومي بإخراج الصينية من الفرن وتترك بعض الوقت لتبرد قليلاً.

بعد ذلك ضعي الخليط الموجود بالثلاجة فوق الكيكة حتى يشربها الكيك جيداً.

يتم تقطيع الكيك ووضعه في أطباق التقديم وتقدم باردة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالخلاط بالخطوات البسيطة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.