طريقة عمل حلوى الفولية اللذيذة بطعم روعة أحلى من المصانع

حلوى الفولية ، من أجمل الحلويات التي تقدم في المولد النبوي الشريف، وكثير من الناس يفضلون تناولها وخاصة الأطفال الصغار، فتجد الكثير من الناس لا يرغبون في شرائها نظراً لسعرها الغالي، فيجب على كل أم عمل حلوى الفولية والسمسمية بالمنزل بدل من شرائها من أماكن مجهولة المصدر، كما يمكن عمل الحلويات في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وبدون تكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلوى الفولية اللذيذة بطعم لذيذ وشهي أحلى من المصانع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل حلوى الفولية اللذيذة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل حلوى سريعة بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول السوداني.

كوب من السكر.

ربع كوب من الماء.

ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حلوى الفولية اللذيذة بطعم روعة أحلى من المصانع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، والماء، وعسل الجلوكوز ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الخليط ذهبي جميل. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها الفول السوداني ونقلب حتى يتحمص الفول ويصبح لونه ذهبي. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الفول السوداني مباشرةً ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نحضر صينية صغيرة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ثم نصب الخليط بها وهو ساخن ونفرد بواسطة ملعقة حتى نحصل على الشكل المناسب. نسوي الأطراف جيداً حتى يصبح الخليط مثل المربع، نترك الخليط حتى يصبح دافئ، ثم نسويه جيداً. نقوم بتقطيع الفولية بواسطة سكينة مدهونة بالزيت على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نرص قطع الفولية على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

طريقة عمل حلوى الحمصية المقرمش

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة لعمل حلوى سريعة بالمنزل وهى كما يلي:-