بدون ريجيم ..أقوى مشروب تخسيس للبطن والأرداف والاجناب فى 3 ايام هتخسى 10 كيلو هيحول جسمك لماكينة حرق

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عمر شويل - جدة بدون ريجيم ..أقوى مشروب تخسيس للبطن ، تعتبر السمنة من أهم الأمور المزعجة لدى النساء والرجال أيضاً ويكون بداخلهم كبيرة جداً في التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والأرداف، ولكن عليك تجنب استخدام الأدوية والعقاقير التي يمكن أن تهدد صحتك ويكون من الأفضل إذا حرصتي على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على المشروبات والأطعمة التي تكون غنية بالعناصر الهامة والتي يحتاج لها الجسم في هذا الوقت.

ونحن سوف نقدم لكم أقوى مشروبات تخسيس للبطن والأرداف طبيعية 100% ومضمونة ومجربة لا تترك أي آثار جانبية ضارة بالصحة، فقط عليكم بمتابعة موقعنا المتميز عبر السطور القادمة.

بدون ريجيم ..أقوى مشروب تخسيس للبطن

هناك الكثير من المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للصحة حيث أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر المهمة جداً التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية ومن هذه المشروبات التالي:

المشروب الأخضر

يعتبر من أفضل أنواع المشروبات الطبيعية الصحية التي يمكنها تفتيت الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة في الجسم، ويتكون هذا المشروب من الليمون وورقات البقدونس وثمرة واحدة من الخيار الطازج وورقات البقدونس وكوبان من الماء وربع ملعقة من الزنجبيل، ويتم شرب هذا المشروب لتخسيس البطن والأرداف بالإضافة إلى أنه يحتوي على فوائد صحية عدة.

طريقة التحضير:

يتم وضع المكونات مع بعضها داخل الخلاط الكهربائي.

ثم يتم فرمها بشكل جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

ويتم تناول كوب واحد من المشروب قبل النوم وسوف تلاحظون الفرق.

عصير الجزر

من المشروبات الصحية والمفيدة جداً فهو يحتوي على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية والدهون لذا يكون من أفضل مشروبات التخسيس فهو يعمل على شد الأرداف والبطن ويحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف التي تعمل على تحسين معدلات الأيض والهضم الذي يساعد على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

طريقة التحضير:

يتم عصر حبتان من الجزر مع فصين من البرتقال في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم تناول عصير الجزر مرتين في اليوم مرة في الصباح على الريق والأخرى قبل النوم.

مشروب الحلبة

من أهم المشروبات التي تعمل على تعزيز عملية فقدان الوزن سريعاً بالإضافة إلى تحسين نسبة الأيض ومستوى الكوليسترول الغير ضار بالجسم بجانب تقليل الكوليسترول الضار، كما أن الحلبة تحتوي على نسية جيدة من الألياف الغذائية التي تكون قابلة للذوبان.