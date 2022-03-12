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طريقة عمل حلوى الجيلاتين، حلوى الجيلاتين من أكثر الحلويات اللذيذة التي يعشقها الأطفال ويقبلون على شرائها وتناولها باستمرار، حيث توجد الكثير من النكهات والألوان لحلوى الجيلاتين المتوفرة في السوبر ماركت وجميعها تتمتع بمذاق لذيذ ومميز للغاية، ولكن يفضل تحضير حلوى الجيلاتين في المنزل لضمان مكوناتها وتكون صحية أكثر من التي تباع في الأسواق، ولكن كيف يمكن تحضيرها لتصبح مثل الجاهزة هذا الذي سوف نتعرف عليه معكم من خلال ما يلي. طريقة عمل حلوى الجيلاتين المكونات نصف كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الجيلاتين.

علبتان من الجيلي بنكهة الفراولة.

ملعقتين صغيرتين من حمض الليمون.

كوبان من السكر البودرة.

قوالب من السيليكون. خطوات التحضير تحضير وعاء متوسط الحجم ثم يوضع فيه الماء البارد ويذوب فيها بودرة الجيلاتين وتترك لمدة خمس دقائق.

تقليب الجيلاتين في الماء البارد جيداً ثم يتم سكب الماء الساخن، وتفريغ علبتان الجيلي في الوعاء.

صب الخليط في قوالب السيليكون وتدخل في الفريزر وتترك لكي تتجمد ثم يرش فوقها السكر البودرة وحمض الليمون ثم تقدم باردة طريقة عمل حلوى الجيلاتين باللبن المكثف المكونات كوب من اللبن.

كوب من الحليب المكثف.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين.

علبة من الحليب المبخر.

نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا.

كوبان من التوت البري.

نصف كوب من شرائح الفراولة الطازجة. خطوات التحضير تسخين قدر على النار ويسكب فيه الحليب، ثم يتم إضافة الحليب المكثف والحليب المبخر ومسحوق الفانيليا.

تقليب المكونات مع بعضها لكي يتم تذويبها جيداً وتترك حتى تغلي المكونات.

يرفع القدر على النار ثم يتم سكب الخليط في وعاء آخر ثم يترك قليلاً.

تحضير إناء آخر مملوء بالماء الفاتر مع إضافة مسحوق الجيلاتين ويترك لكي يتضاعف حجمه لمدة خمس دقائق.

وضع الإناء على النار لمدة دقيقتين حتى تمام ذوبان الجيلاتين ثم يصب فوق خليط الحليب.

سكب حلوى الجيلاتين في قوالب سيليكون وتزين بالفراولة والتوت البري.

بهذا نكون قد انتهينا من عمل حلوى الجيلاتين مثل الجاهزة تماماً. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى الجيلاتين (الجيلي كولا) الصحية بمكونات اقتصادية - ثقفني

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