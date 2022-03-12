نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قشر البصل كنز رباني لن تتخلي عنه بعد اليوم استخدامات لم تكوني تعرفيها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يكن من المتوقع أن يكون هناك استخدامات لِقشرة البصل الخارجية، وهي القشرة التي تتمتع بألوان مختلفة، ولكن وجد أن لها فوائد كثيرة ومتعددة سوف نعرضها في السطور التالية، وهي استخدامات متعددة وقد يرجع ذلك إلى احتواء البصل على مجموعة من مضادات الالتهابات، وكذلك مضاد للبكتيريا، بالإضافة إلى الألوان التي يحتوي عليها قشرة البصل والتي تكون لها استخدامات خاصة بها، فتابعونا لمعرفة أهم الاستخدامات التي يمكن الاستفادة بها من غلي قشور البصل.

استخدامات مذهلة لقشور البصل

تتنوع الاستخدامات التي تم اكتشافها لقشور البصل، ويوجد منها ما يستخدم للحفاظ على الصحة ومنها ما يستخدم لصنع أشياء جميلة، ومن استخدامات قشور البصل ما يلي:

تقوية الشعر

يستخدم مستخلص مغلي قشر البصل في تغذية بصيلات الشعر، ويرجع ذلك لاحتوائه على عنصر الكبريت، بالإضافة إلى أن مغلي قشر البصل يعمل على الحفاظ على لون الشعر مما يمنحه اللمعان والبريق، كما أنه يعمل على تقوية الشعر ويزيد من طول الشعر وكثافته، كل هذه الفوائد السابقة بالإضافة إلى قدرته الهائلة على القضاء على قشرة الشعر ومحاربتها بسبب قدرته على التخلص من الفطريات المسببة لها.

صبغ الأقمشة

يستخدم مغلي قشور البصل في عمل صبغات دائمة للملابس القطنية فاتحة اللون، حيث توضع قطع الملابس في مغلي قشور البصل مما يمنحها لون مميز.

تلوين البيض

يعمل مغلي قشور البصل على الحصول على لون مميز للبيض عند سلقه، وذلك عن طريق وضع القشور البصا في الماء التي يسلق فيها البيض، أو يمكن أن توضع القشور مع البيضة ويتم تغليفها بورق الألمنيوم قبل الطهي.

الحفاظ على صحة الفم والأسنان

يستخدم مغلي قشور البصل في عمل مضمضة للفم حيث تعمل على الحفاظ على صحة اللثة والأسنان، لما يحتوية البصل على مضادات الالتهابات وكذلك لديه القدرة على قتل البكتيريا، كما أنه يمكن استخدامها في صنع مضمضة للحلق، للتخلص من أي التهاب يمكن أن ينشأ فيها، لهذا ينصح بصنع مغلي قشور البصل لما له من خصائص مطهرة للفم.